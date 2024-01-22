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  4. ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»
Англия
22 января 2024, 14:08 |
1316
12

ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»

Бывший игрок киевского «Динамо» поделился мнением о перспективах украинцев в Англии

22 января 2024, 14:08 |
1316
12
ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»
Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о перспективах украинцев в Англии:

«Конечно, «Шахтеру» хочется продать Судакова за 70 миллионов, если не больше, но в итоге может получиться то же, что и с Мудриком. Для клуба – это супер, а для футболиста, который не готов – это не очень хорошо. За него вываливают кучу денег, а игрок просто не соответствует уровню.

Думаю, после Мудрика за большие деньги украинцев в Англию брать не будут. Это такая же история, как с Ярмоленко в «Боруссии» (Дортмунд). После Ярмоленко в Германию из наших никого толком и не звали, потому что у Андрея не получилось».

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал трансферные слухи вокруг Георгия Судакова.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 12
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Умник
Все ж на Мудрыка смотрят.
Нафиг нужны те Зинченко Миколенко Забарный Ярмолюк Русин.
Мудрык монополист по просмотрах, ага
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+2
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Муґунот Уух
таке враження, що ця тварина за Мудрика згадала для того, аби вкотре полити помиями  Ярмоленка. ніяк від Андрія сволота не відчепиться. до сих пір, видно, йому заздрить
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+1
Sheva19
Чья би корова мичала.Есои би тренером був Лобанраскій Вітя только м'ячики в Динамо подавав би 
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+1
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NoMad
Леоненко протверезiв? Почав шось розумне казати. Дивлячись на челсiвське днiще мурзяо кожен 100 разiв подумає, чи ризикувати великими грошима
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0
u6464u
Невірю , що такий бред міг сказати Леон , наші гравці в АПЛ на гарному рахунку .
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0
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Boodya 1209
Вангую срач))
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0
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