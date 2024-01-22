ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»
Бывший игрок киевского «Динамо» поделился мнением о перспективах украинцев в Англии
Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о перспективах украинцев в Англии:
«Конечно, «Шахтеру» хочется продать Судакова за 70 миллионов, если не больше, но в итоге может получиться то же, что и с Мудриком. Для клуба – это супер, а для футболиста, который не готов – это не очень хорошо. За него вываливают кучу денег, а игрок просто не соответствует уровню.
Думаю, после Мудрика за большие деньги украинцев в Англию брать не будут. Это такая же история, как с Ярмоленко в «Боруссии» (Дортмунд). После Ярмоленко в Германию из наших никого толком и не звали, потому что у Андрея не получилось».
Ранее Виктор Леоненко прокомментировал трансферные слухи вокруг Георгия Судакова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
1В конце сезона «Генк» сможет выкупить Эдуарда Соболя
Элина не сумела продолжить поединок после проигранных трех геймов
Нафиг нужны те Зинченко Миколенко Забарный Ярмолюк Русин.
Мудрык монополист по просмотрах, ага