ЛЕОНЕНКО: «После Мудрика за большие деньги украинцев в АПЛ брать не будут»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением о перспективах украинцев в Англии:

«Конечно, «Шахтеру» хочется продать Судакова за 70 миллионов, если не больше, но в итоге может получиться то же, что и с Мудриком. Для клуба – это супер, а для футболиста, который не готов – это не очень хорошо. За него вываливают кучу денег, а игрок просто не соответствует уровню.

Думаю, после Мудрика за большие деньги украинцев в Англию брать не будут. Это такая же история, как с Ярмоленко в «Боруссии» (Дортмунд). После Ярмоленко в Германию из наших никого толком и не звали, потому что у Андрея не получилось».

Ранее Виктор Леоненко прокомментировал трансферные слухи вокруг Георгия Судакова.