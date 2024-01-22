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Англия
22 января 2024, 18:38 | Обновлено 22 января 2024, 18:39
1163
0

Украинский кошмар Севильи, возвращение Зинченко и провал Забарного

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

22 января 2024, 18:38 | Обновлено 22 января 2024, 18:39
1163
0
Украинский кошмар Севильи, возвращение Зинченко и провал Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Забарный не сдержал Дарвина Нуньеса

«Борнмут» был дома разгромлен «Ливерпулем» 0:4.

В первом тайме команды голов не забивали, а после перерыва хозяева посыпались.

Илья Забарный вышел в основном составе и привычно отыграл полный матч. В первом тайме украинский центральный защитник, как и вся оборона «Борнмута», действовали очень надежно и организованно. Серьезных шансов у гостей не было.

Сразу после перерыва Забарный потерял Дарвина Нуньеса. Простая стеночка в исполнении игроков «Ливерпуля» привела к выходу уругвайского нападающего на ворота. Забарный опекал как раз Дарвина и потерял свою позицию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Дарвин Нуньес

В случае со вторым голом Илья проиграл верховое единоборство Дарвину, что привело к выходу на ворота хозяев Диогу Жоты и результативному удару португальца.

В случае с четвертым голом Забарный остался за спиной у Дарвина, который бильярдным ударом от стойки замкнул фланговую передачу.

По оценкам статистических порталов, украинский защитник стал одним из худших игроков в составе хозяев.

«Борнмут» занимает 12-ю позицию в АПЛ с 25-ю очками.

Возвращение Зинченко после травмы

«Арсенал» не имел никаких проблем с «Кристал Пэлас» – 5:0.

В первом тайме «канониры» забили дважды, а после перерыва довели дело до разгрома.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета

Александр Зинченко восстановился после травмы и отыграл весь матч. Передача украинского легионера привела к угловому, с которого был открыт счет в матче. Во втором тайме Александр бил из пределов штрафной, но защитник «Кристал Пэлас» помешал украинцу нормально нанести удар.

В целом, Зинченко был достаточно активен в конструктивных действиях, много работал с мячом. В защите почти не было никакой работы.

«Арсенал» находится на третьей строчке АПЛ. Расстояние до лидера «Ливерпуля» составляет 5 очков.

Ярмолюк вышел в добавленное время

«Брентфорд» дома победил «Ноттингем Форест» – 3:2.

Гости забили быстрый гол, но еще в первом тайме «пчелы» отличились дважды. После перерыва команды обменялись забитыми мячами.

Егор Ярмолюк вышел на поле в добавленное время. Украинский полузащитник в общей сложности провел на поле 3 минуты. За отведенное время Егор никак не смог себя проявить. Выход на поле Ярмолюка носил тактический характер – Томас Франк хотел потянуть время и сбить темп игры.

«Брентфорд» смог прервать свою безвыигрышную серию. Команда Ярмолюка находится на 14-м месте с 22-мя очками.

Обратная замена Яремчука

«Валенсия» на «Месталье» минимально одолела «Атлетик» – 1:0.

Единственный гол в матче забил Уго Дуро в начале второго тайма.

Роман Яремчук появился на поле на 14-й минуте вместо травмированного Серхио Каноса. В конце первого тайма после розыгрыша углового Роман пробивал в ближний угол, но вратарь басков спас свою команду, отразив удар украинца ногой.

Во втором тайме Яремчук опасно вышел на ворота гостей. Украинский нападающий хотел отдать поперечный пас на находившегося в более удобной позиции партнера, но защитник «Атлетика» заблокировал пас украинского форварда. Яремчук откровенно не разобрался в моменте.

На 83-й минуте Рубен Бараха провел обратную замену и усадил на скамью украинского форварда. Роман уже выглядел уставшим.

Довбик и Цыганков забивают

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков забивает в ворота Севильи

«Жирона» не имела никаких проблем в матче против «Севильи» – 5:1.

Андалусийцы вышли вперед, но после этого пропустили 5 голов.

Довбик за 6 минут оформил хет-трик. Сначала украинский нападающий замкнул головой фланговую передачу от Савио. Серхио Рамос пытался спасти ситуацию, но опытный защитник выбил мяч из-за линии ворот.

В случае со вторым голом использовал передачу от партнера и не оставил шансов вратарю ударом метров с 10 в одно касание. Украинский нападающий остался один перед воротами безо всякой опеки.

Третий гол – принял длинную передачу со своей половины поля. С фланга дошел до штрафной соперника и дальним ударом пробил в нижний угол ворот андалусийцев. Защитники «Севильи» совершенно не мешали Артему.

В первом тайме Артем имел возможность забивать еще четвертый, но на линии вратарской отыграл пяткой на Кристиана Порту, который пробил выше ворот.

Цыганков был не так ярок. В первом тайме украинский полузащитник мог забить гол, но не обработал мяч в штрафной соперника. Мяч сорвался с ноги Виктора.

В начале второго тайма Цыганков закрыл вопрос о победителе матча. Бывший лидер «Динамо» завершил стремительную атаку каталонцев в одно касание. Вингеру «Жироны» с нескольких метров нужно было переиграть вратаря гостей, с чем он успешно справился.

«Жирона» лидирует в Ла Лиге. Каталонцы опережают «Реал» на одно очко, но мадридцы имеют игру в запасе.

Слабая игра Малиновского

«Дженоа» в гостях победил аутсайдера «Салернитану» – 2:1.

Хозяева забили на старте поединка, но «грифоны» смогли одержать волевую победу.

Руслан Малиновский вышел в старте и отыграл полный поединок. В конце первого тайма Руслан с дальней дистанции проверил Франсиско Очоа, но мексиканский ветеран справился с ударом. Руслан пытался брать на себя диспетчерские функции, но его передачи не всегда находили поддержку у партнеров. Не так часто Малиновский находился с мячом, нужно было много работать на оборону.

Статистические порталы совсем не оценили игру Руслана, поставив ему одну из самых низких оценок в составе обеих команд.

«Дженоа» занимает 11-е место с 25-ю очками.

Травма Коваленко

«Эмполи» разгромил «Монцу» – 3:0. Виктор Коваленко пропустил игру из-за травмы.

«Реал» дома одержал волевую победу над «Альмерией» – 3:2. Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

«Страсбург» победил в Кубке Франции «Клермон Фут» – 3:1. Эдуард Соболь не попал в заявку своей команды.

Cергей ТИЩЕНКО

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статьи эксклюзив Артем Довбик Виктор Цыганков Илья Забарный Александр Зинченко Егор Ярмолюк Роман Яремчук Руслан Малиновский Виктор Коваленко Андрей Лунин Эдуард Соболь
Источник Sport.ua
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