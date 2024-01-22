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  4. Хави пожаловался, что из-за ошибок судей Барселона недосчиталась 6 очков
Испания
22 января 2024, 18:40 | Обновлено 22 января 2024, 18:41
263
0

Хави пожаловался, что из-за ошибок судей Барселона недосчиталась 6 очков

Каталонцы отстают от своих земляков из «Жироны» на восемь баллов

22 января 2024, 18:40 | Обновлено 22 января 2024, 18:41
263
0
Хави пожаловался, что из-за ошибок судей Барселона недосчиталась 6 очков
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что его команда недосчиталась шести очков из-за ошибок, которые допускали арбитры в поединках с участием каталонцев.

«Я помню пенальти в игре с «Хетафе», который не был назначен, громкий эпизод с Рафиньей возле штрафной площадки в игре с «Райо», отмененный гол Феликса «Гранаде». У нас было бы на шесть очков больше. И это не оправдание, а реальность. Нам приходится сталкиваться с подобными ситуациями на 94-й минуте. Но нужно продолжать работать. Таков наш путь», – отметил Хави в комментарии Mundo Deportivo.

Отметим, что на данный момент в активе «Барселоны» 44 очка, и каталонцы отстают от лидирующей «Жироны» на восемь баллов – правда, у команды Довбика и Цыганкова на один сыгранный матч больше.

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Барселона Хави Хетафе Райо Вальекано Гранада Ла Лига Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков Рафинья Диас Жоау Феликс
Источник Mundo Deportivo
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