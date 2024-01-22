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Испания
22 января 2024, 18:10 | Обновлено 22 января 2024, 18:20
2022
0

5 лет такого не было. Довбик стал соавтором голевого достижения в Ла Лиге

Украинец вписал свое имя в историю испанского чемпионата

22 января 2024, 18:10 | Обновлено 22 января 2024, 18:20
2022
0
5 лет такого не было. Довбик стал соавтором голевого достижения в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 21 января, в матче 21-го тура Ла Лиги «Жирона» дома разгромила «Севилью» со счетом 5:1.

В составе каталонского клуба автором хет-трика стал украинский нападающий Артем Довбик.

Кроме этого, в другом матче тура игрок «Барселоны» Ферран Торрес отличился тремя голами в воротах «Бетиса» (4:2).

Таким образом, в Ла Лиге впервые с 13 мая 2018 года сразу два футболиста стали авторами хет-триков в один день. Тогда это были Эммануэль Боатенг и Филиппе Коутиньо, забившие по три мяча в матче «Леванте» с «Барселоной» (5:4).

Ранее сообщалось, что игра Довбика против «Севильи» получила в Испании восторженные отзывы.

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Артем Довбик Ферран Торрес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Барселона Филиппе Коутиньо
Источник Squawka
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