5 лет такого не было. Довбик стал соавтором голевого достижения в Ла Лиге

В воскресенье, 21 января, в матче 21-го тура Ла Лиги «Жирона» дома разгромила «Севилью» со счетом 5:1.

В составе каталонского клуба автором хет-трика стал украинский нападающий Артем Довбик.

Кроме этого, в другом матче тура игрок «Барселоны» Ферран Торрес отличился тремя голами в воротах «Бетиса» (4:2).

Таким образом, в Ла Лиге впервые с 13 мая 2018 года сразу два футболиста стали авторами хет-триков в один день. Тогда это были Эммануэль Боатенг и Филиппе Коутиньо, забившие по три мяча в матче «Леванте» с «Барселоной» (5:4).

Ранее сообщалось, что игра Довбика против «Севильи» получила в Испании восторженные отзывы.