5 лет такого не было. Довбик стал соавтором голевого достижения в Ла Лиге
Украинец вписал свое имя в историю испанского чемпионата
В воскресенье, 21 января, в матче 21-го тура Ла Лиги «Жирона» дома разгромила «Севилью» со счетом 5:1.
В составе каталонского клуба автором хет-трика стал украинский нападающий Артем Довбик.
Кроме этого, в другом матче тура игрок «Барселоны» Ферран Торрес отличился тремя голами в воротах «Бетиса» (4:2).
Таким образом, в Ла Лиге впервые с 13 мая 2018 года сразу два футболиста стали авторами хет-триков в один день. Тогда это были Эммануэль Боатенг и Филиппе Коутиньо, забившие по три мяча в матче «Леванте» с «Барселоной» (5:4).
Ранее сообщалось, что игра Довбика против «Севильи» получила в Испании восторженные отзывы.
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