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  4. «Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
Испания
22 января 2024, 09:40 | Обновлено 22 января 2024, 10:02
1198
0

«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей

Действия украинца вызвали восторженные отзывы

22 января 2024, 09:40 | Обновлено 22 января 2024, 10:02
1198
0
«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 января, в матче 21-го тура Ла Лиги «Жирона» разгромила на своем поле «Севилью» со счетом 5:1.

Украинец Артем Довбик стал автором хет-трика, который, напомним, оказался вторым по скорострельности в нынешнем чемпионате Испании.

Популярное испанское издание Marca, оценивая игру Довбика против «Севильи», сравнила его с грузовиком.

«Севилья» вышла на поле, готовая действовать на равных. Им это удалось, хотя и всего на десять минут. Затем их переехал грузовик, управляемый Артемом Довбиком. Украинец… оформив антологичный хет-трик. На все три гола у него ушло всего шесть минут и 33 секунды. Он перевернул игру и стадион «Монтиливи» увидел как их любимый гигант оказывает на них большое влияние. Довбик забил уже 14 голов в лиге и сравнялся с Беллингемом в гонке за звание лучшего бомбардира», – написала Marca в отчете о матче «Жирона» – «Севилья».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Севилья
Источник Marca
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