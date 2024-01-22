«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
Действия украинца вызвали восторженные отзывы
В воскресенье, 21 января, в матче 21-го тура Ла Лиги «Жирона» разгромила на своем поле «Севилью» со счетом 5:1.
Украинец Артем Довбик стал автором хет-трика, который, напомним, оказался вторым по скорострельности в нынешнем чемпионате Испании.
Популярное испанское издание Marca, оценивая игру Довбика против «Севильи», сравнила его с грузовиком.
«Севилья» вышла на поле, готовая действовать на равных. Им это удалось, хотя и всего на десять минут. Затем их переехал грузовик, управляемый Артемом Довбиком. Украинец… оформив антологичный хет-трик. На все три гола у него ушло всего шесть минут и 33 секунды. Он перевернул игру и стадион «Монтиливи» увидел как их любимый гигант оказывает на них большое влияние. Довбик забил уже 14 голов в лиге и сравнялся с Беллингемом в гонке за звание лучшего бомбардира», – написала Marca в отчете о матче «Жирона» – «Севилья».
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