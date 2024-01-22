Надо вопреки всему. Оценена вероятность 1/2 финала Aus Open для Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) во вторник, 23 января, в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису встретится с американкой Коко Гофф (№4 WTA).

Время начала матча – не ранее 04:00 по киевскому времени.

Эксперты отдают предпочтение Гофф, оценивая ее вероятную победу показателем 1,08. В победу Костюк верят значительно слабее, поэтому ее возможный успех имеет показатель 7,0.

Выигрыш Коко Гофф в двух сетах имеет коэффициент 1,36, а в трех – 4,5. Аналогичные показатели в пользы Марты Костюк получили показатели 14,0 и 10,0 соответственно.

Напомним, Костюк в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии обыграла «нейтралку» Марию Тимофееву в двух сетах – 6:2, 6:1.