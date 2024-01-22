ВИДЕО. Роналду презентовали особенный торт в честь наград Globe Soccer

Партнеры Криштиану Роналду по «Аль-Насру» презентовали своему звездному одноклубнику праздничный торт в честь завоевания португальцем трех наград Globe Soccer Awards.

«Награды продолжают преследовать GOAT (аббревиатура от Greatest of all time – Лучший всех времен. – Прим.)», – гласит подпись на десерте.

Стоит отметить, что Криштиану, судя по реакции, не ожидал такого презента от одноклубников и был польщен.