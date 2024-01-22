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Саудовская Аравия
22 января 2024, 17:46 | Обновлено 22 января 2024, 17:47
211
0

ВИДЕО. Роналду презентовали особенный торт в честь наград Globe Soccer

Одноклубники по «Аль-Насру» порадовали португальца

22 января 2024, 17:46 | Обновлено 22 января 2024, 17:47
211
0
ВИДЕО. Роналду презентовали особенный торт в честь наград Globe Soccer
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Партнеры Криштиану Роналду по «Аль-Насру» презентовали своему звездному одноклубнику праздничный торт в честь завоевания португальцем трех наград Globe Soccer Awards.

«Награды продолжают преследовать GOAT (аббревиатура от Greatest of all time – Лучший всех времен. – Прим.)», – гласит подпись на десерте.

Стоит отметить, что Криштиану, судя по реакции, не ожидал такого презента от одноклубников и был польщен.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Globe Soccer Awards чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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