Саудовская Аравия22 января 2024, 17:46 | Обновлено 22 января 2024, 17:47
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ВИДЕО. Роналду презентовали особенный торт в честь наград Globe Soccer
Одноклубники по «Аль-Насру» порадовали португальца
22 января 2024, 17:46 | Обновлено 22 января 2024, 17:47
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Партнеры Криштиану Роналду по «Аль-Насру» презентовали своему звездному одноклубнику праздничный торт в честь завоевания португальцем трех наград Globe Soccer Awards.
«Награды продолжают преследовать GOAT (аббревиатура от Greatest of all time – Лучший всех времен. – Прим.)», – гласит подпись на десерте.
Стоит отметить, что Криштиану, судя по реакции, не ожидал такого презента от одноклубников и был польщен.
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