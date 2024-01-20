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20 января 2024, 09:18 | Обновлено 20 января 2024, 09:20
65
0

ФОТО. РОНАЛДУ: «Горжусь, что завоевал три награды Globe Soccer Awards»

Португалец поблагодарил тренерский штаб, партнеров по команде и болельщиков

20 января 2024, 09:18 | Обновлено 20 января 2024, 09:20
65
0
ФОТО. РОНАЛДУ: «Горжусь, что завоевал три награды Globe Soccer Awards»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил клуб и партнеров по команде после завоевания ряда наград в рамках церемонии Globe Soccer Awards.

«Горжусь, что завоевал три награды. Большое спасибо всему тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам, которые заставляют меня становиться лучше каждый день», — написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, что в ходе церемонии 38-летний Роналду был признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке, лучшим бомбардиром, удостоившись награды Maradona Award, а также стал самым любимым футболистом среди болельщиков.

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Криштиану Роналду Globe Soccer Awards награждение лучший игрок лучший бомбардир
Источник Instagram
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