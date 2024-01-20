ФОТО. РОНАЛДУ: «Горжусь, что завоевал три награды Globe Soccer Awards»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поблагодарил клуб и партнеров по команде после завоевания ряда наград в рамках церемонии Globe Soccer Awards.

«Горжусь, что завоевал три награды. Большое спасибо всему тренерскому штабу, партнерам по команде и болельщикам, которые заставляют меня становиться лучше каждый день», — написал Роналду на своей странице в Instagram.

Напомним, что в ходе церемонии 38-летний Роналду был признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке, лучшим бомбардиром, удостоившись награды Maradona Award, а также стал самым любимым футболистом среди болельщиков.