ВИНИСИУС – о голе Альмерии: «Всегда так делал на пляжах Копакабаны»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на свой гол в ворота «Альмерии» (3:2), из-за которого возникло много споров по поводу его легитимности, поскольку бразилец якобы сыграл рукой.

Футболист репостнул на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) видео эпизода с удачного ракурса, на котором четко видно, что он отправляет мяч в сетку разрешенной частью руки – плечом.

«Голасо! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны», – подписал под видео бразилец.