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  4. ВИНИСИУС – о голе Альмерии: «Всегда так делал на пляжах Копакабаны»
Испания
22 января 2024, 17:31 | Обновлено 22 января 2024, 17:32
685
1

ВИНИСИУС – о голе Альмерии: «Всегда так делал на пляжах Копакабаны»

Бразилец нашел удачный ракурс, подтверждающий легитимность забитого мяча

22 января 2024, 17:31 | Обновлено 22 января 2024, 17:32
685
1
ВИНИСИУС – о голе Альмерии: «Всегда так делал на пляжах Копакабаны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на свой гол в ворота «Альмерии» (3:2), из-за которого возникло много споров по поводу его легитимности, поскольку бразилец якобы сыграл рукой.

Футболист репостнул на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) видео эпизода с удачного ракурса, на котором четко видно, что он отправляет мяч в сетку разрешенной частью руки – плечом.

«Голасо! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны», – подписал под видео бразилец.

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Источник Twitter
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zzg77
І жодного разу в Ла Лізі! Суддя - гівно!
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