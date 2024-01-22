ВИНИСИУС – о голе Альмерии: «Всегда так делал на пляжах Копакабаны»
Бразилец нашел удачный ракурс, подтверждающий легитимность забитого мяча
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на свой гол в ворота «Альмерии» (3:2), из-за которого возникло много споров по поводу его легитимности, поскольку бразилец якобы сыграл рукой.
Футболист репостнул на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) видео эпизода с удачного ракурса, на котором четко видно, что он отправляет мяч в сетку разрешенной частью руки – плечом.
«Голасо! Так я всегда делал на пляжах Копакабаны», – подписал под видео бразилец.
Golazo!!! Así lo hacía siempre en la playa de Copacabana 😮💨 https://t.co/RRojbgTgIs— Vini Jr. (@vinijr) January 22, 2024
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