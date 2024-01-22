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22 января 2024, 17:11 |
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Экс-капитан Кривбасса и воспитанник Шахтера сменили клуб за границей

Заименко и Сеницкий продолжат выступать в чемпионате Кыргызстана

22 января 2024, 17:11 |
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Экс-капитан Кривбасса и воспитанник Шахтера сменили клуб за границей
ФК Кривбасс. Владимир Заименко

В 2023 году 26-летний экс-капитан «Кривбасса», центральный защитник Владимир Заименко (24 матча и 1 гол) и его ровесник, экс-опорник молодежки «Шахтера» и «Краматорска» Юрий Сеницкий (10 матчей, 2 гола и 1 ассист) в составе «Алая» из Оша стали вице-чемпионами Кыргызстана. Однако в новом году украинцы не будут играть за этот клуб (хотя тот же «Алай» до последнего пытался их сохранить).

Сегодня оба футболиста подписали контракты с шестикратным чемпионом Кыргызстана бишкекским «Дордоем». По итогам прошлогоднего чемпионата страны столичная команда заняла 3-е место, всего на очко отстав от тогдашнего клуба Заименко и Сеницкого.

Соглашения украинцев с «Дордоем» рассчитаны на один сезон.

Ранее стало известно, что экс-форвард «Колоса» Ника Сичинава ведет переговоры с клубом Первой лиги.

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Источник Sport.ua
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