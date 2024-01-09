Сичинава ведет переговоры с клубом Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, нападающий Ника Сичинава может продолжить карьеру в команде Первой лиги, «у которой есть задача в этом сезоне». При этом, правда, имеется одно «но».

«По Сичинаве идут переговоры как в Польше, так и в Украине, если он с семьей не побоится вернуться. У Ники есть страх, он попал как раз под бомбежки Чернигова», – сообщил Sport.ua агент футболиста Владимир Коробка.

Сейчас 29-летний Сичинава находится в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был кыргызстанский «Алай» из Оша, который он покинул летом прошлого года. Перед этим нападающий с грузинским паспортом на правах аренды из «Колоса» поиграл в Финляндии за КуПС.

В Украине Сичинава выступал за «Ингулец» (134 матча, 33 гола и 9 результативных передач) и «Колос» (20 матчей, 1 забитый мяч и 1 ассист).

Ранее о варианте с возможным возвращением в нашу страну высказался сам футболист.