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  4. Сичинава ведет переговоры с клубом Первой лиги
Украина. Первая лига
09 января 2024, 17:02 |
694
1

Сичинава ведет переговоры с клубом Первой лиги

У экс-форварда «Колоса» есть также вариант за границей

09 января 2024, 17:02 |
694
1
Сичинава ведет переговоры с клубом Первой лиги
ФК Ингулец. Ника Сичинава

Как стало известно Sport.ua, нападающий Ника Сичинава может продолжить карьеру в команде Первой лиги, «у которой есть задача в этом сезоне». При этом, правда, имеется одно «но».

«По Сичинаве идут переговоры как в Польше, так и в Украине, если он с семьей не побоится вернуться. У Ники есть страх, он попал как раз под бомбежки Чернигова», – сообщил Sport.ua агент футболиста Владимир Коробка.

Сейчас 29-летний Сичинава находится в статусе свободного агента. Последним клубом футболиста был кыргызстанский «Алай» из Оша, который он покинул летом прошлого года. Перед этим нападающий с грузинским паспортом на правах аренды из «Колоса» поиграл в Финляндии за КуПС.

В Украине Сичинава выступал за «Ингулец» (134 матча, 33 гола и 9 результативных передач) и «Колос» (20 матчей, 1 забитый мяч и 1 ассист).

Ранее о варианте с возможным возвращением в нашу страну высказался сам футболист.

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Ника Сичинава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд свободный агент Владимир Коробка чемпионат Польши по футболу
Источник Sport.ua
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