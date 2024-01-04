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Украина. Премьер лига
04 января 2024, 12:59 | Обновлено 04 января 2024, 13:24
1023
0

Бывший форвард Колоса может вернуться в Украину

Ника Сичинава находится в статусе свободного агента

04 января 2024, 12:59 | Обновлено 04 января 2024, 13:24
1023
0
Бывший форвард Колоса может вернуться в Украину
ФК Ингулец. Ника Сичинава

Бывший нападающий «Ингульца» и «Колоса» Ника Сичинава может вернуться в Украину. Ранее была информация, что 29-летний грузинский форвард заявлен за польский клуб «Погонь-Сокол», однако эта новость не подтвердилась.

Об этом Сичинава рассказал в эксклюзивном комментарии сайту Sport.ua.

«Я сейчас без клуба. В расположении «Погонь-Сокол» я всего лишь тренировался один месяц.

У меня есть варианты продолжения карьеры. Я ни с кем не мог подписать контракт, так как у меня с «Колосом» еще действовало соглашение. Забрал документы только тогда, когда закрылось трансферное окно прошлой зимой.

Возможно, вернусь в Украину, сейчас ждем ответ от клуба».

Сичинава выступал за «Ингулец» с 2016 года по 2021 год и провел в составе петровской команды 134 матча, в которых забил 33 мяча и сделал девять результативных передач.

В составе «Колоса» форвард отыграл 20 матчей, забил один мяч и сделал один ассист.

Летом 2022 года Сичинава перешел на правах аренды в финский КуПС, а в последнее время выступал за «Алай Ош» из Кыргызстана, который покинул в августе прошлого года.

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инсайд Ника Сичинава Ингулец трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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