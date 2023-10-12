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Польша
12 октября 2023, 14:47 | Обновлено 12 октября 2023, 14:56
991
0

Украинский специалист покинул пост главного тренера в Польше

Андрей Соколенко был уволен из «Погони-Сокола»

12 октября 2023, 14:47 | Обновлено 12 октября 2023, 14:56
991
0
Украинский специалист покинул пост главного тренера в Польше
ФК Погонь-Сокол. Андрей Соколенко

Как стало известно Sport.ua, после очередного тура Подкарпатской группы четвертой польской футбольной лиги был уволен главный тренер «Погони-Сокола» (Любачев) украинский специалист Андрей Соколенко, который в свое время защищал цвета «Таврии», «Прикарпатья», «Волыни», «Оболони», «Харькова», янтарного «Энергетика».

По информации нашего источника, отставка состоялась 9 октября, а на следующий день за «Погонь-Сокол» был заявлен нападающий Ника Сичинава, который до недавнего времени выступал за «Ингулец» и ковалевский «Колос».

Теперь в четвертой лиге польского футбола остался работать лишь один украинский специалист – Богдан Блавацкий, который ранее тренировал «Прикарпатье», «Волынь», «Оболонь», «Подолье», «Львов», «Ужгород». Он возглавляет «Томасовию» из Томашува-Любельского, выступающую в Люблинской группе.

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Источник Sport.ua
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