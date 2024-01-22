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Испания
22 января 2024, 15:52 |
588
2

ВИНИСИУС Жуниор: «Пришло время сажать расистов в тюрьму»

Вингер «Реала» – о расизме на футбольных стадионах

22 января 2024, 15:52 |
588
2
ВИНИСИУС Жуниор: «Пришло время сажать расистов в тюрьму»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал расистский скандал вокруг голкипера «Милана» Майка Меньяна во время матча итальянскогт Серии А против «Удинезе»:

«Простой разговор ничего не изменит». Это слова Меньяна. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кем они являются.

Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу, и сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы».

Сам Винисиус также неоднократно становился жертвой расистских оскорблений.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Майк Меньян Милан расизм
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Сначала надо правильное определение дать расизму.
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Swed
рашистов
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