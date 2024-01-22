ВИНИСИУС Жуниор: «Пришло время сажать расистов в тюрьму»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал расистский скандал вокруг голкипера «Милана» Майка Меньяна во время матча итальянскогт Серии А против «Удинезе»:

«Простой разговор ничего не изменит». Это слова Меньяна. Пришло время сажать расистов в тюрьму, чтобы им было стыдно за то, кем они являются.

Я благодарю тех, кто действительно поддерживает нашу борьбу, и сожалею о тех, кто выступает только с пустыми словами, чтобы получить симпатию прессы».

Сам Винисиус также неоднократно становился жертвой расистских оскорблений.