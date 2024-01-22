Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
22 января 2024, 15:35 |
76
0

Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда Australian Open

22 января 2024, 15:35 |
76
0
Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

23 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против французского дуэта Каролин Гарсия / Кристина Младенович. Встреча состоится 2-м запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Кристина Букша / Александра Панова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ястремская вернется в топ-50 рейтинга WTA после завершения Aus Open
АЗАРЕНКО: «Сможет ли Ястремская держать такой уровень из недели в неделю?»
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Australian Open 2024 Каролин Гарсия Кристина Младенович
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ракетное ускорение! О'Салливан совершил камбек и выиграл финал у Трампа
Снукер | 22 января 2024, 06:23 8
Ракетное ускорение! О'Салливан совершил камбек и выиграл финал у Трампа
Ракетное ускорение! О'Салливан совершил камбек и выиграл финал у Трампа

Ронни на 2024 World Grand Prix завоевал 41-й в карьере рейтинговый титул

Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Теннис | 22 января 2024, 05:20 31
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой

Элина не сумела продолжить поединок после проигранных трех геймов

Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 22.01.2024, 02:40
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Теннис | 22.01.2024, 12:05
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Футбол | 22.01.2024, 00:40
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
21.01.2024, 17:28 25
Футбол
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 16
Футбол
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
21.01.2024, 06:20 88
Теннис
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 4
Теннис
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем