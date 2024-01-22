Киченок / Остапенко – Гарсия / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против французского дуэта Каролин Гарсия / Кристина Младенович. Встреча состоится 2-м запуском на Kia Arena. Ориентировочное время начала матча – не ранее 04:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Габриэла Дабровски / Эрин Раутлифф – Кристина Букша / Александра Панова.

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