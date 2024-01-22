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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «40 миллионов за Судакова? Он примерно столько и стоит»
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 15:21 |
642
6

Андрей ВОРОБЕЙ: «40 миллионов за Судакова? Он примерно столько и стоит»

Экс-форвард «Шахтера» – о будущем Георгия Судакова

22 января 2024, 15:21 |
642
6
Андрей ВОРОБЕЙ: «40 миллионов за Судакова? Он примерно столько и стоит»
Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал решение клуба не продавать Георгия Судакова в январе за 40 миллионов евро:

«Такова политика клуба. Если «Шахтер» считает, что сможет продать Судакова дороже, то, значит, это правильное решение. Может, агенты что-то знают, чего не знаем мы.

С другой стороны, 40 миллионов на дороге не валяются – это не маленькие деньги. Если брать со стороны игрока, то Судакову надо прогрессировать и идти в более сильный чемпионат. Время покажет, какое это было решение - правильное или нет.

Игрока нужно продавать на пике его славы, тем более после Лиги чемпионов, где Судаков провел неплохие матчи. Непонятно, как он будет выглядеть весной.

Не сыграет ли кейс Мудрика злую шутку с Судаковым, что клубы будут бояться платить такие деньги за украинцев? Думаю, нет. «Челси» сам видел, кого берет. Мудрика им же не привезли в закрытом чемодане, они его вели.

Если Судаков будет нужен «Наполи» или другому клубу, будет подходить под их схему, то они не только 40 миллионов, но и 50 вывалят.

Какой клуб может заплатить за него 40 миллионов евро? Наверное, только клубы АПЛ. Там крутятся хорошие деньги. Я не беру Саудовскую Аравию, потому что Судаков вряд ли туда захочет идти, хотя чемпионат развивается.

40 миллионов – это очень хорошие деньги. Он примерно так и стоит. За такую сумму можно было бы и продать, но это решать «Шахтеру».

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Андрей Воробей Георгий Судаков Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Спорт-Экспресс
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Комментарии 6
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Saar
Що конкретно зробив Судаков, щоб так коштувати!? Два сезони поспіль забив по 20 голів? Чи може асистів стільки ж!? Чи може обводе суперників півкоманди аля-Рональдіньо!? 
Нічого цього нема. Скільки ж тоді Довбик зараз коштує!? )) Довбик так , можливо, зараз і коштує. Судаков і близько не стоїть.
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+4
DK1961
Полностью согласен с предыдущим постом. Истинная цена (никакая на самом деле) всяких там донецких коваленок, мудриков и им подобных определяется не по инструкциям лохметова-серуна и с оплаченным судейством лохметова-монзулихи, а на футбольных полях Европы
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+1
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AndiM
В Челсі вже нема абрашки ,щоб рінату мутити схеми. Якщо навіть брати українських гравців, то навіть якщо довбика жирона продасть за 40 млн ,то це вже буде для них за щастя. Написати їхні показники, чи тупі лугандони і так зрозуміють що тут і порівнювати нічого? Я вже не кажу що судак грає в колхоз лізі в якій рінах все купив.
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0
Boodya 1209
Та ніхто його за 40 не купить в цбому сезоні, забудьте це
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-1
Лига конференций без динамо
Конечно стоит 40 млн  Судаков он стоит как всё динамо кипрское опзжшное дырявое 
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-5
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