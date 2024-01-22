Андрей ВОРОБЕЙ: «40 миллионов за Судакова? Он примерно столько и стоит»

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал решение клуба не продавать Георгия Судакова в январе за 40 миллионов евро:

«Такова политика клуба. Если «Шахтер» считает, что сможет продать Судакова дороже, то, значит, это правильное решение. Может, агенты что-то знают, чего не знаем мы.

С другой стороны, 40 миллионов на дороге не валяются – это не маленькие деньги. Если брать со стороны игрока, то Судакову надо прогрессировать и идти в более сильный чемпионат. Время покажет, какое это было решение - правильное или нет.

Игрока нужно продавать на пике его славы, тем более после Лиги чемпионов, где Судаков провел неплохие матчи. Непонятно, как он будет выглядеть весной.

Не сыграет ли кейс Мудрика злую шутку с Судаковым, что клубы будут бояться платить такие деньги за украинцев? Думаю, нет. «Челси» сам видел, кого берет. Мудрика им же не привезли в закрытом чемодане, они его вели.

Если Судаков будет нужен «Наполи» или другому клубу, будет подходить под их схему, то они не только 40 миллионов, но и 50 вывалят.

Какой клуб может заплатить за него 40 миллионов евро? Наверное, только клубы АПЛ. Там крутятся хорошие деньги. Я не беру Саудовскую Аравию, потому что Судаков вряд ли туда захочет идти, хотя чемпионат развивается.

40 миллионов – это очень хорошие деньги. Он примерно так и стоит. За такую сумму можно было бы и продать, но это решать «Шахтеру».