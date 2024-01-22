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Испания
22 января 2024, 15:19 | Обновлено 22 января 2024, 15:20
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Беллингем не поможет Реалу в ближайшем матче Ла Лиги

Англичанин второй раз за сезон не сыграет с «Лас-Пальмасом»

22 января 2024, 15:19 | Обновлено 22 января 2024, 15:20
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Беллингем не поможет Реалу в ближайшем матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник Джуд Беллингем не поможет «Реалу» в ближайшем матче Ла Лиги.

Лидер «сливочных» получил желтую карточку на 11-й добавленной минуте второго тайма эмоционального поединка против «Альмерии» (3:2), которая стала для него пятой в нынешнем сезоне, что автоматически влечет за собой дисквалификацию на один матч.

Таким образом, Беллингем пропустит поединок 22-го тура, в котором мадридцы сыграют на выезде с «Лас-Пальмасом». Примечательно, что в первом круге Джуд также не сыграл с представителем Канарских островов – тогда он всю игру наблюдал за действиями своих партнеров со скамейки запасных.

Добавим, что Беллингем в нынешнем сезоне Ла Лиги провел за «Реал» 18 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид дисквалификация Ла Лига предупреждение (желтая карточка) Лас-Пальмас Альмерия
Источник Sport.ua
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