Владлен ЮРЧЕНКО: «Мне комфортно работать со Скрипником»

Украинский полузащитник Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в «Металлист 1925»:

– В текущее межсезонье ты перешел в «Металлист 1925». Как тебя приняли в новой команде?

– У меня максимально положительные впечатления, меня приняли очень тепло. Я доволен этим решением.

– Интересно, что ты работал с Виктором Скрипником и в «Заре», и в «Ворскле», и теперь в «Металлисте 1925». Почему именно с этим тренером ты чувствуешь себя наиболее комфортно?

– Мне нравится стиль работы, стиль игры и тренировочный процесс. Здесь все составляющие имеют значение, мне действительно комфортно работать с Виктором Скрипником, поэтому рад быть с ним и в новой команде.