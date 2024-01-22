Владлен ЮРЧЕНКО: «Мне комфортно работать со Скрипником»
Хавбек «Металлиста 1925» – о своем новом клубе
Украинский полузащитник Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в «Металлист 1925»:
– В текущее межсезонье ты перешел в «Металлист 1925». Как тебя приняли в новой команде?
– У меня максимально положительные впечатления, меня приняли очень тепло. Я доволен этим решением.
– Интересно, что ты работал с Виктором Скрипником и в «Заре», и в «Ворскле», и теперь в «Металлисте 1925». Почему именно с этим тренером ты чувствуешь себя наиболее комфортно?
– Мне нравится стиль работы, стиль игры и тренировочный процесс. Здесь все составляющие имеют значение, мне действительно комфортно работать с Виктором Скрипником, поэтому рад быть с ним и в новой команде.
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