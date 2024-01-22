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  4. Владлен ЮРЧЕНКО: «Мне комфортно работать со Скрипником»
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 15:06 |
238
0

Владлен ЮРЧЕНКО: «Мне комфортно работать со Скрипником»

Хавбек «Металлиста 1925» – о своем новом клубе

22 января 2024, 15:06 |
238
0
Владлен ЮРЧЕНКО: «Мне комфортно работать со Скрипником»
УПЛ. Владлен Юрченко

Украинский полузащитник Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в «Металлист 1925»:

– В текущее межсезонье ты перешел в «Металлист 1925». Как тебя приняли в новой команде?
– У меня максимально положительные впечатления, меня приняли очень тепло. Я доволен этим решением.

– Интересно, что ты работал с Виктором Скрипником и в «Заре», и в «Ворскле», и теперь в «Металлисте 1925». Почему именно с этим тренером ты чувствуешь себя наиболее комфортно?
– Мне нравится стиль работы, стиль игры и тренировочный процесс. Здесь все составляющие имеют значение, мне действительно комфортно работать с Виктором Скрипником, поэтому рад быть с ним и в новой команде.

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Источник УПЛ
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