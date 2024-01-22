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Australian Open
22 января 2024, 15:24 |
626
0

Ястремская вернется в топ-50 рейтинга WTA после завершения Aus Open

Даяна может подняться гораздо выше, если продолжит побеждать в Мельбурне

22 января 2024, 15:24 |
626
0
Ястремская вернется в топ-50 рейтинга WTA после завершения Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира и прошлогоднюю полуфиналистку Викторию Азаренко (7:6, 6:4).

Благодаря успешному выступлению в Мельбурне Даяна обеспечила себе возвращение в первую полусотню мирового рейтинга. На стадии 1/4 финала она является самой низкорейтинговой теннисисткой, поэтому никто не сможет подвинуть ее с 43-го места, которое украинка занимает в онлайн-рейтинге.

В случае выхода в полуфинал Ястремская окажется в топ-30. Участие в финальном матче позволит повторить личный рекорд (21), если против нее там не будет играть Марта Костюк. Взятие титула будет означать дебют в топ-15 мирового рейтинга.

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Даяна Ястремская Australian Open 2024 рейтинг WTA
Источник Sport.ua
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