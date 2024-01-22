Ястремская вернется в топ-50 рейтинга WTA после завершения Aus Open
Даяна может подняться гораздо выше, если продолжит побеждать в Мельбурне
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира и прошлогоднюю полуфиналистку Викторию Азаренко (7:6, 6:4).
Благодаря успешному выступлению в Мельбурне Даяна обеспечила себе возвращение в первую полусотню мирового рейтинга. На стадии 1/4 финала она является самой низкорейтинговой теннисисткой, поэтому никто не сможет подвинуть ее с 43-го места, которое украинка занимает в онлайн-рейтинге.
В случае выхода в полуфинал Ястремская окажется в топ-30. Участие в финальном матче позволит повторить личный рекорд (21), если против нее там не будет играть Марта Костюк. Взятие титула будет означать дебют в топ-15 мирового рейтинга.
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