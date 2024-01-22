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Australian Open
22 января 2024, 13:51 | Обновлено 22 января 2024, 13:52
1219
0

АЗАРЕНКО: «Сможет ли Ястремская держать такой уровень из недели в неделю?»

Экс-первая ракетка мира заявила, что в матче с Даяной ей не удалось показать свой уровень тенниса

22 января 2024, 13:51 | Обновлено 22 января 2024, 13:52
1219
0
АЗАРЕНКО: «Сможет ли Ястремская держать такой уровень из недели в неделю?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поражение в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии против Даяны Ястремской (6:7, 4:6).

– Не лучший день для меня в плане игры. Я просто не смогла ее раскрыть. У меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась. Да, день меня немного разочаровал.

– Насколько сложно играть против таких игроков, как Ястремская или Носкова, которые могут провалиться, но если держат уровень, то это создает большое давление на более стабильных игроков?
– Вопрос только в том, смогут ли они делать это из недели в неделю. Мы определенно видим немного больше стабильности на более высоком уровне, чем у таких игроков.

Но, опять же, например, Носкова – очень молодой игрок. Мы видели, как в прошлом году в Аделаиде она играла очень хорошо, а на следующей неделе – не очень.

Я думаю, что все эти игроки наверняка учатся. Думаю, что когда ты играешь с кем-то подобным, ты должен быть в состоянии, по крайней мере, показать свой уровень. К сожалению, сегодня мне это не удалось.

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Источник ASAP text
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