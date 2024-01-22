АЗАРЕНКО: «Сможет ли Ястремская держать такой уровень из недели в неделю?»

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко прокомментировала поражение в матче четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии против Даяны Ястремской (6:7, 4:6).

– Не лучший день для меня в плане игры. Я просто не смогла ее раскрыть. У меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась. Да, день меня немного разочаровал.

– Насколько сложно играть против таких игроков, как Ястремская или Носкова, которые могут провалиться, но если держат уровень, то это создает большое давление на более стабильных игроков?

– Вопрос только в том, смогут ли они делать это из недели в неделю. Мы определенно видим немного больше стабильности на более высоком уровне, чем у таких игроков.

Но, опять же, например, Носкова – очень молодой игрок. Мы видели, как в прошлом году в Аделаиде она играла очень хорошо, а на следующей неделе – не очень.

Я думаю, что все эти игроки наверняка учатся. Думаю, что когда ты играешь с кем-то подобным, ты должен быть в состоянии, по крайней мере, показать свой уровень. К сожалению, сегодня мне это не удалось.