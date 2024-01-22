ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Интера и Севильи перешел в аргентинский клуб

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» официально сообщил о подписании контракта с именитым полузащитником Эвером Банегой. Соглашение с 35-летним ветераном рассчитано на два года – до 31 декабря 2025 года.

Предыдущим клубом Банеги был «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, за который он выступал с 2020 года. Хавбек перешел в «Ньюэллс Олд Бойз» в статусе свободного агента.

Банега известен по выступлениям за «Боку Хуниорс», «Валенсию», «Атлетико» Мадрид, «Интер» и «Севилью», с которой трижды выигрывал Лигу Европу. Хавбек уже выступал за «Ньюэллс Олд Бой» в 2014 году на правах аренды.

В 2008 – 2018 годах Банега провел 65 матчей и забил 6 голов за сборную Аргентины.