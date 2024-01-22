ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Интера и Севильи перешел в аргентинский клуб
Эвер Банега стал игроком «Ньюэллс Олд Бойз»
Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» официально сообщил о подписании контракта с именитым полузащитником Эвером Банегой. Соглашение с 35-летним ветераном рассчитано на два года – до 31 декабря 2025 года.
Предыдущим клубом Банеги был «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, за который он выступал с 2020 года. Хавбек перешел в «Ньюэллс Олд Бойз» в статусе свободного агента.
Банега известен по выступлениям за «Боку Хуниорс», «Валенсию», «Атлетико» Мадрид, «Интер» и «Севилью», с которой трижды выигрывал Лигу Европу. Хавбек уже выступал за «Ньюэллс Олд Бой» в 2014 году на правах аренды.
В 2008 – 2018 годах Банега провел 65 матчей и забил 6 голов за сборную Аргентины.
"𝑬𝒔 𝒖𝒏𝒂 𝒇𝒆𝒍𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏𝒐𝒓𝒎𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒓 𝒑𝒐𝒏𝒆𝒓𝒎𝒆 𝒐𝒕𝒓𝒂 𝒗𝒆𝒛 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒔𝒆𝒕𝒂"— Newell’s Old Boys (@Newells) January 22, 2024
🎥 Ever, desde el corazón del Coloso. pic.twitter.com/q21lW5S3ce
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