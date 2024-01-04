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Аргентина
04 января 2024, 23:51 | Обновлено 04 января 2024, 23:55
473
0

Трехкратный победитель Лиги Европы усилит скромный аргентинский клуб

Эвер Банега спустя 10 лет вернется на родину

04 января 2024, 23:51 | Обновлено 04 января 2024, 23:55
473
0
Трехкратный победитель Лиги Европы усилит скромный аргентинский клуб
УЕФА. Эвер Банега

Опытный аргентинский футболист Эвер Банега ведет переговоры с «Ньюэллс Олд Бойз». Клуб предлагает ему годичный контракт с опцией продления ещё на сезон.

С 2020 года 35-летний хавбек выступал за клуб «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Банега имеет приличный опыт игры в Европе. Он выступал за «Валенсию», «Атлетико», «Интер» и «Севилью», с которой трижды побеждал в Лиге Европы. В чемпионских сезонах Эвер включался в символические сборные сезона ЛЕ.

Банега - воспитанник «Бока Хуниорс». За сборную Аргентины полузащитник сыграл 65 матчей, в которых отличился 6 голами.

«Ньюэллс Олд Бойз» завершил чемпионат Аргентины на 11-м месте.

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Эвер Банега Ньюэллс Олд Бойз Аль-Шабаб трансферы
Источник Twitter
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