Трехкратный победитель Лиги Европы усилит скромный аргентинский клуб

Опытный аргентинский футболист Эвер Банега ведет переговоры с «Ньюэллс Олд Бойз». Клуб предлагает ему годичный контракт с опцией продления ещё на сезон.

С 2020 года 35-летний хавбек выступал за клуб «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Банега имеет приличный опыт игры в Европе. Он выступал за «Валенсию», «Атлетико», «Интер» и «Севилью», с которой трижды побеждал в Лиге Европы. В чемпионских сезонах Эвер включался в символические сборные сезона ЛЕ.

Банега - воспитанник «Бока Хуниорс». За сборную Аргентины полузащитник сыграл 65 матчей, в которых отличился 6 голами.

«Ньюэллс Олд Бойз» завершил чемпионат Аргентины на 11-м месте.