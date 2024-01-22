Аллегри одержал 300-ю тренерскую победу в Серии А

Вчера «Ювентус» в 21-м туре Серии А на выезде разгромил «Лечче» со счетом 3:0. Для Массимилиано Аллегри эта победа стала юбилейной, 300-й в Серии А в качестве тренера.

По этому показателю он занимает третье место в истории элитного дивизиона чемпионата Италии.

Топ-5 тренеров по победам в Серии А:

1. Джованни Трапаттони – 352 победы (689 матчей)

2. Нерео Рокко – 302 (747)

3. Массимилиано Аллегри – 300 (491)

4. Лучано Спаллетти – 288 (559)

5. Карло Анчелотти – 275 (486)

Кроме «Ювентуса», Аллегри в своей тренерской карьере в Серии А также работал с «Кальяри» и «Миланом».