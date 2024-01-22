Италия22 января 2024, 00:43 | Обновлено 22 января 2024, 00:58
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Дубль Влаховича. Ювентус обыграл Лечче и стал лидером Серии А
Также гол в свой актив записал Глейсон Бремер на 85-й минуте
22 января 2024, 00:43 | Обновлено 22 января 2024, 00:58
42
0
В матче 21-го тура Серии А «Ювентус» в гостях обыграл «Лечче» (3:0).
У туринцев дубль оформил Душан Влахович (59 и 68 мин). Также гол в свой актив записал Глейсон Бремер на 85-й минуте.
«Ювентус» набрал 52 очков и вышел на первое место в Серии А, опередив «Интер» (51), у которого матч в запасе.
Серия А. 21-й тур, 21 января
Лечче – Ювентус – 0:3
Голы: Влахович, 59, 68, Бремер, 85
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
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