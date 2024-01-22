Дубль Влаховича. Ювентус обыграл Лечче и стал лидером Серии А

В матче 21-го тура Серии А «Ювентус» в гостях обыграл «Лечче» (3:0).

У туринцев дубль оформил Душан Влахович (59 и 68 мин). Также гол в свой актив записал Глейсон Бремер на 85-й минуте.

«Ювентус» набрал 52 очков и вышел на первое место в Серии А, опередив «Интер» (51), у которого матч в запасе.

Серия А. 21-й тур, 21 января

Лечче – Ювентус – 0:3

Голы: Влахович, 59, 68, Бремер, 85

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