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Australian Open
22 января 2024, 11:29 |
3541
2

Спортивный врач объяснил, почему Свитолина снялась с матча с Носковой

Физиотерапевты не могли экстренно помочь украинке прямо на корте

22 января 2024, 11:29 |
3541
2
Спортивный врач объяснил, почему Свитолина снялась с матча с Носковой
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 22 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 23) завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии 2024.

Украинка не сумела продолжить поединок 1/8 финала против Линды Носковой после проигранных трех геймов на старте матча.

После завершения встречи бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк рассказал, почему Свитолина была вынуждена сняться с этого поединка.

«По словам Свитолиной, она впервые почувствовала проблему в первом гейме. Действительно, заметно, когда она не вернула удар под линию и сразу же взялась за спину и пыталась растянуть мышцы спины, нагибаясь вниз.

На второй гейм Элина выходила, разминая спину. Правда, уже после последнего розыгрыша в гейме попросила медицинскую паузу.

Острая стреляющая боль в спине является следствием проблемы с межпозвоночным диском. Скорее всего, речь идет о грыже диска, который может нарушать свой баланс, разрываться и сдавливать соседние структры, вызывая невыносимую боль.

Первым защитным механизмом организма в такие моменты является спазм мышц, чтобы удержать баланс позвоночника. Именно это почувствовала Элина и как раз расслабить мышцы пытались физиотерапевты на корте.

Но, к сожалению, если уж проблема случилась с диском, то ее экстренно никак не исправишь», – написал Бабелюк в телеграм-канале.

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травма Элина Свитолина травма спины Линда Носкова Дмитрий Бабелюк
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pawa
Одужуй швидше, наша Еліночко!
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+5
vitaha33
Якщо це грижа - вона випала надовго
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+1
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