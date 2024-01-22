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  4. Тренер Жироны: «Мы не можем думать, что будем побеждать в каждой игре»
Испания
22 января 2024, 11:35 |
896
0

Тренер Жироны: «Мы не можем думать, что будем побеждать в каждой игре»

Мичел прокомментировал победу над «Севильей»

22 января 2024, 11:35 |
896
0
Тренер Жироны: «Мы не можем думать, что будем побеждать в каждой игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» Мичел прокомментировал победу над «Севильей» (5:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании:

«Это был невероятный матч. Перед большим количеством сущностей стоял соперник. Это «Севилья» с отличными футболистами и тренером, который готовит свою команду к борьбе в двух соревнованиях. У команды была невероятная вертикальность. Эти игроки заслуживают похвалы. Сегодня мы вошли в историю, ведь больше очков в Ла Лиге «Жирона» еще не набирала. Я очень рад за болельщиков и игроков.

Я вижу, что «Барса», «Реал» и «Атлетико» способны выигрывать по 10 игр подряд, и я не могу требовать этого от своих футболистов. Мы не можем думать, что будем побеждать в каждой игре. Это для больших команд, таких как «Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Барса», «Реал»... Другие должны радоваться каждой победе, игра за игрой. Наша команда готова бороться за еврокубки, у нас есть отрыв в 20 очков от седьмого места. Позже мы увидим, сможем ли бороться за Лигу чемпионов. Но если мы завершим сезон на 6-м месте, я также не буду считать это провалом, это было бы несправедливо».

Ранее Мичел рассказал о впечатлениях от хет-трика Артема Довбика.

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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона - Севилья Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник AS
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