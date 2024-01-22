«У нас украли матч». Альмерия возмущена судейством в игре с Реалом
Команда вела в счете 2:0
Главный аутсайдер сезона Ла Лиги «Альмерия» на старте второго тайма выигрывала у «Реала» со счетом 2:0, но в итоге уступила 2:3, пропустив третий гол на 90+9 минуте.
Представители «Альмерии» возмущены работой арбитра в этой встрече.
«Кто-то решил, что нам нельзя победить Реал», – сказал защитник Марк Пубилл, отметив и 11 компенсированных минут, и пенальти для «Реала», и гол, который не засчитали в ворота мадридцев, и игру рукой Винисиуса во время второго мяча соперника.
«У нас просто украли матч. Много говорят, что у нас тут лучшая лига в мире... Мы в световых годах от этого статуса с таким судейством. Одно дело, когда судьи не помогают тебе, но эта ситуация выходит за рамки. Ла Лига существенно отстает от АПЛ», – считает хавбек Гонсало Мелеро.
Тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано отказался подробно комментировать работу арбитров, заявив, что «лига наказывает нас за критику».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» одержала очередную победу в Ла Лиге
Элина не сумела продолжить поединок после проигранных трех геймов