«У нас украли матч». Альмерия возмущена судейством в игре с Реалом

Главный аутсайдер сезона Ла Лиги «Альмерия» на старте второго тайма выигрывала у «Реала» со счетом 2:0, но в итоге уступила 2:3, пропустив третий гол на 90+9 минуте.

Представители «Альмерии» возмущены работой арбитра в этой встрече.

«Кто-то решил, что нам нельзя победить Реал», – сказал защитник Марк Пубилл, отметив и 11 компенсированных минут, и пенальти для «Реала», и гол, который не засчитали в ворота мадридцев, и игру рукой Винисиуса во время второго мяча соперника.

«У нас просто украли матч. Много говорят, что у нас тут лучшая лига в мире... Мы в световых годах от этого статуса с таким судейством. Одно дело, когда судьи не помогают тебе, но эта ситуация выходит за рамки. Ла Лига существенно отстает от АПЛ», – считает хавбек Гонсало Мелеро.

Тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано отказался подробно комментировать работу арбитров, заявив, что «лига наказывает нас за критику».