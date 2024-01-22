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  4. «У нас украли матч». Альмерия возмущена судейством в игре с Реалом
Испания
22 января 2024, 10:13 |
682
2

«У нас украли матч». Альмерия возмущена судейством в игре с Реалом

Команда вела в счете 2:0

22 января 2024, 10:13 |
682
2
«У нас украли матч». Альмерия возмущена судейством в игре с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный аутсайдер сезона Ла Лиги «Альмерия» на старте второго тайма выигрывала у «Реала» со счетом 2:0, но в итоге уступила 2:3, пропустив третий гол на 90+9 минуте.

Представители «Альмерии» возмущены работой арбитра в этой встрече.

«Кто-то решил, что нам нельзя победить Реал», – сказал защитник Марк Пубилл, отметив и 11 компенсированных минут, и пенальти для «Реала», и гол, который не засчитали в ворота мадридцев, и игру рукой Винисиуса во время второго мяча соперника.

«У нас просто украли матч. Много говорят, что у нас тут лучшая лига в мире... Мы в световых годах от этого статуса с таким судейством. Одно дело, когда судьи не помогают тебе, но эта ситуация выходит за рамки. Ла Лига существенно отстает от АПЛ», – считает хавбек Гонсало Мелеро.

Тренер «Альмерии» Гаиска Гаритано отказался подробно комментировать работу арбитров, заявив, что «лига наказывает нас за критику».

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Источник The Athletic
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Комментарии 2
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vbrjkf
Після цього матчу я вже не критикую українських суддів. Відчуття втрачення справедливості. Зате вислів "тень - знай своё место!" у всій своїй красі...
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+1
Boodya 1209
Розчарував мене цей матч
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