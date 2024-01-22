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Испания
22 января 2024, 09:21 | Обновлено 22 января 2024, 10:06
569
0

Довбик – автор второго по скорострельности хет-трика в этом сезоне Ла Лиги

Украинец оказался неудержим в матче с «Севильей»

22 января 2024, 09:21 | Обновлено 22 января 2024, 10:06
569
0
Довбик – автор второго по скорострельности хет-трика в этом сезоне Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 21 января, в матче 21-го тура чемпионата Испании «Жирона» на своем поле добилась крупной победы над «Севильей» со счетом 5:1.

Украинский нападающий каталонского клуба Артем Довбик стал автором хет-трика, отличившись на 13-й, 15-й и 19-й минутах поединка.

Если быть точным, то Довбику хватило 6 минут и 33 секунды, чтобы трижды отправить мяч в ворота севильцев.

Результат Артема стал вторым в нынешнем сезоне Ла Лиги по скорострельности. Первое место пока занимает Луис Суарес из «Альмерии», который в матче 5-го тура с «Гранадой» (3:3) отличился три раза за 5 минут и 25 секунд.

Напомним, «Жирона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает 1-е место, имея в активе 52 очка.

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Артем Довбик Жирона Луис Суарес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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