Australian Open22 января 2024, 09:17 | Обновлено 22 января 2024, 09:24
591
1
ВИДЕО. Как Ястремская двукратную чемпионку Australian Open обыграла
Даяна впервые пробилась в четвертьфинал турнира Grand Slam
22 января 2024, 09:17 | Обновлено 22 января 2024, 09:24
591
1
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира и прошлогоднюю полуфиналистку Викторию Азаренко (7:6, 6:4), сравняв счет в личных противостояниях.
В четвертьфинале Australian Open Даяна сыграет против Линды Носковой, с матча против которой снялась Элина Свитолина.
Для Ястремской это будет первый четвертьфинал турниров Grand Slam в карьере.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2024, 22:21 19
Украинец ярко начал матч Ла Лиги
Футбол | 22 января 2024, 00:30 3
«Жирона» одержала очередную победу в Ла Лиге
Футбол | 22.01.2024, 01:03
Футбол | 21.01.2024, 23:59
Теннис | 22.01.2024, 07:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Варто і тренера відзначити. Крутий мужик. Це і його перемога
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.01.2024, 05:27 50
20.01.2024, 12:36 23
22.01.2024, 00:05 8
20.01.2024, 16:57 9
20.01.2024, 19:22 20
20.01.2024, 08:56 19
22.01.2024, 00:40 1
20.01.2024, 19:55 12