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  4. ВИДЕО. Как Ястремская двукратную чемпионку Australian Open обыграла
Australian Open
22 января 2024, 09:17 | Обновлено 22 января 2024, 09:24
591
1

ВИДЕО. Как Ястремская двукратную чемпионку Australian Open обыграла

Даяна впервые пробилась в четвертьфинал турнира Grand Slam

22 января 2024, 09:17 | Обновлено 22 января 2024, 09:24
591
1
ВИДЕО. Как Ястремская двукратную чемпионку Australian Open обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира и прошлогоднюю полуфиналистку Викторию Азаренко (7:6, 6:4), сравняв счет в личных противостояниях.

В четвертьфинале Australian Open Даяна сыграет против Линды Носковой, с матча против которой снялась Элина Свитолина.

Для Ястремской это будет первый четвертьфинал турниров Grand Slam в карьере.

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Виктория Азаренко Даяна Ястремская Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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micha(ZAKARPATTJA)
Варто і тренера відзначити. Крутий мужик. Це і його перемога
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