ВИДЕО. Как Ястремская двукратную чемпионку Australian Open обыграла

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира и прошлогоднюю полуфиналистку Викторию Азаренко (7:6, 6:4), сравняв счет в личных противостояниях.

В четвертьфинале Australian Open Даяна сыграет против Линды Носковой, с матча против которой снялась Элина Свитолина.

Для Ястремской это будет первый четвертьфинал турниров Grand Slam в карьере.