«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Альмерией» со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Испании коснулся темы конкуренции между вратарями команды – испанцем Кепой Аррисабалагой и украинцем Андреем Луниным.

«Кепа и Лунин счастливы и спокойны. Я все время с ними разговариваю. Я не привык проводить ротацию голкиперов. Но такая ситуация уже была – с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас все получится точно так же. Пропускают много голов? Мы должны быть более твердыми и решительными при игре в обороне», – рассказал Анчелотти.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место, имея 51 очко. От «Жироны», которая лидирует, мадридцы отстают на 1 очко.