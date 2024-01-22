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  4. «Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Европейская Суперлига
22 января 2024, 09:00 | Обновлено 22 января 2024, 09:19
2650
3

«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала

Итальянец – о перспективах украинца и испанца

22 января 2024, 09:00 | Обновлено 22 января 2024, 09:19
2650
3
«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Альмерией» со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Испании коснулся темы конкуренции между вратарями команды – испанцем Кепой Аррисабалагой и украинцем Андреем Луниным.

«Кепа и Лунин счастливы и спокойны. Я все время с ними разговариваю. Я не привык проводить ротацию голкиперов. Но такая ситуация уже была – с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас все получится точно так же. Пропускают много голов? Мы должны быть более твердыми и решительными при игре в обороне», – рассказал Анчелотти.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место, имея 51 очко. От «Жироны», которая лидирует, мадридцы отстают на 1 очко.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 3
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Xvalenok03
У касильяса в конце карьеры из-за этой ротации были проблемы. Он этим был недоволен.
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+2
Swed
В Реале и четвёртый вратарь счастлив.
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+1
Jeny1980
А Кепа і Лунін про це знають?😁😁😁
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+1
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