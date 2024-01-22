«Кепа и Лунин счастливы». Анчелотти высказался о голкиперах Реала
Итальянец – о перспективах украинца и испанца
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Альмерией» со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Испании коснулся темы конкуренции между вратарями команды – испанцем Кепой Аррисабалагой и украинцем Андреем Луниным.
«Кепа и Лунин счастливы и спокойны. Я все время с ними разговариваю. Я не привык проводить ротацию голкиперов. Но такая ситуация уже была – с Касильясом и Диего Лопесом. Тогда это было неплохо. Надеюсь, сейчас все получится точно так же. Пропускают много голов? Мы должны быть более твердыми и решительными при игре в обороне», – рассказал Анчелотти.
В турнирной таблице испанской Ла Лиги «Реал» занимает 2-е место, имея 51 очко. От «Жироны», которая лидирует, мадридцы отстают на 1 очко.
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