ФОТО. Довбика и Цыганкова посетил экс-голкипер сборной Украины
Денис Бойко сделал совместное фото с лидерами «Жироны»
В воскресенье, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Севилья». Каталонцы разгромили соперника со счётом 5:1. Главными героями матча стали Артем Довбик и Виктор Цыганков, на двоих забившие четыре мяча.
Перед этим поединком украинский дуэт каталонцев посетил голкипер житомирского «Полесья» Денис Бойко. Бывший вратарь сборной Украины поделился соответствующим фото в инстаграме.
Недавно стало известно, какие оценки получили Довбик и Цыганков за матч против «Севильи».
ФОТО. Довбика и Цыганкова посетил экс-голкипер сборной Украины
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