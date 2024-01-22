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  4. ФОТО. Довбика и Цыганкова посетил экс-голкипер сборной Украины
Испания
22 января 2024, 09:46 |
3008
3

ФОТО. Довбика и Цыганкова посетил экс-голкипер сборной Украины

Денис Бойко сделал совместное фото с лидерами «Жироны»

22 января 2024, 09:46 |
3008
3
ФОТО. Довбика и Цыганкова посетил экс-голкипер сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

В воскресенье, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Севилья». Каталонцы разгромили соперника со счётом 5:1. Главными героями матча стали Артем Довбик и Виктор Цыганков, на двоих забившие четыре мяча.

Перед этим поединком украинский дуэт каталонцев посетил голкипер житомирского «Полесья» Денис Бойко. Бывший вратарь сборной Украины поделился соответствующим фото в инстаграме.

Недавно стало известно, какие оценки получили Довбик и Цыганков за матч против «Севильи».

ФОТО. Довбика и Цыганкова посетил экс-голкипер сборной Украины

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Денис Бойко Полесье Житомир фото
Источник Instagram
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4p7eH
Як він виїхав з України?
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