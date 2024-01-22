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  4. Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Испания
22 января 2024, 00:30 | Обновлено 22 января 2024, 00:34
1833
2

Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?

«Жирона» одержала очередную победу в Ла Лиге

22 января 2024, 00:30 | Обновлено 22 января 2024, 00:34
1833
2
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

В воскресенье, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Севилья». Игра прошла в Жироне на «Эстадио Мунисипале де Монтиливи». Каталонцы разгромили соперника со счётом 5:1.

Форвард «Жироны» Артем Довбик вышел в стартовом составе и выстрелил хет-триком в первом тайме. Для Артема это первый хет-трик в Ла Лиге, он провел на поле 73 минуты и был заменен. Авторитетный статистический портал WhoScored признал украинского голеадора лучшим игроком матча, поставив ему отметку в 9.7 баллов.

Хавбек «Жироны» Виктор Цыганков также вышел в стартовом составе. Украинец сумел забить на 56-й минуте, а уже через пару минут был заменен. WhoScored оценил его выступление в 7.7 баллов.

Оценки матча Жирона – Севилья от WhoScored

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WhoScored Виктор Цыганков Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик лучший игрок
Источник Sport.ua
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KirTheKing
есть рецепт чемпионства жироны: надо чтобы папа карло ставил вратарем кепу в ла лиге
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