Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?

В воскресенье, 21 января, состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором сыграли «Жирона» и «Севилья». Игра прошла в Жироне на «Эстадио Мунисипале де Монтиливи». Каталонцы разгромили соперника со счётом 5:1.

Форвард «Жироны» Артем Довбик вышел в стартовом составе и выстрелил хет-триком в первом тайме. Для Артема это первый хет-трик в Ла Лиге, он провел на поле 73 минуты и был заменен. Авторитетный статистический портал WhoScored признал украинского голеадора лучшим игроком матча, поставив ему отметку в 9.7 баллов.

Хавбек «Жироны» Виктор Цыганков также вышел в стартовом составе. Украинец сумел забить на 56-й минуте, а уже через пару минут был заменен. WhoScored оценил его выступление в 7.7 баллов.

Оценки матча Жирона – Севилья от WhoScored