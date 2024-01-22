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Australian Open
22 января 2024, 07:27 |
2775
1

Азаренко не стала отвечать на вопрос о давлении в матче против украинки

Виктория провела пресс-конференцию после поражения от Ястремской на АО 2024

22 января 2024, 07:27 |
2775
1
Азаренко не стала отвечать на вопрос о давлении в матче против украинки
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко и Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (WTA 22) со счетом 7:6, 6:4.

После завершения встречи Виктория Азаренко провела пресс-конференцию, на которой не стала отвечать на вопрос о давлении в матче с украинкой:

– Оказывалось ли на вас какое-то дополнительное давление из-за того, что соперница была украинкой? Как вам атмосфера болельщиков?

– Атмосфера была хорошая. Мне всегда нравится играть в Австралии. Я думаю, это было здорово. На стадионе всегда весело. Здесь у меня всегда такая поддержка.

Да, мне бы хотелось поиграть здесь подольше, но этого не произошло.

– Как насчет давления? Ощущали ли вы какое-то дополнительное давление из-за того, что соперница – украинка?

– Следующий вопрос.

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пресс-конференция Виктория Азаренко Даяна Ястремская Australian Open 2024
Источник ASAP text
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