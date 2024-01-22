Азаренко не стала отвечать на вопрос о давлении в матче против украинки
Виктория провела пресс-конференцию после поражения от Ястремской на АО 2024
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (WTA 22) со счетом 7:6, 6:4.
После завершения встречи Виктория Азаренко провела пресс-конференцию, на которой не стала отвечать на вопрос о давлении в матче с украинкой:
– Оказывалось ли на вас какое-то дополнительное давление из-за того, что соперница была украинкой? Как вам атмосфера болельщиков?
– Атмосфера была хорошая. Мне всегда нравится играть в Австралии. Я думаю, это было здорово. На стадионе всегда весело. Здесь у меня всегда такая поддержка.
Да, мне бы хотелось поиграть здесь подольше, но этого не произошло.
– Как насчет давления? Ощущали ли вы какое-то дополнительное давление из-за того, что соперница – украинка?
– Следующий вопрос.
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