Азаренко не стала отвечать на вопрос о давлении в матче против украинки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 93) вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 4-м раунде австралийского мейджора украинка в двух сетах обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (WTA 22) со счетом 7:6, 6:4.

После завершения встречи Виктория Азаренко провела пресс-конференцию, на которой не стала отвечать на вопрос о давлении в матче с украинкой:

– Оказывалось ли на вас какое-то дополнительное давление из-за того, что соперница была украинкой? Как вам атмосфера болельщиков?

– Атмосфера была хорошая. Мне всегда нравится играть в Австралии. Я думаю, это было здорово. На стадионе всегда весело. Здесь у меня всегда такая поддержка.

Да, мне бы хотелось поиграть здесь подольше, но этого не произошло.

– Как насчет давления? Ощущали ли вы какое-то дополнительное давление из-за того, что соперница – украинка?

– Следующий вопрос.