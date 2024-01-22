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  4. НОСКОВА: «Надеюсь, Элина поправится. Даяна? Не могу сказать, что выиграю»
Australian Open
22 января 2024, 08:37 |
2394
0

НОСКОВА: «Надеюсь, Элина поправится. Даяна? Не могу сказать, что выиграю»

В 1/8 финала Australian Open Линда прошла Свитолину, а дальше встретится с Ястремской

22 января 2024, 08:37 |
2394
0
НОСКОВА: «Надеюсь, Элина поправится. Даяна? Не могу сказать, что выиграю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова и Элина Свитолина

22 декабря 50-я ракетка мира из Чехии Линда Носкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 после того, как украинка Элина Свитолина (WTA 23) снялась с их поединка после стартовых трех геймов.

В 1/4 финала Носкова сыграет против еще одной представительницы Украины Даяны Ястремской (WTA 93). Линда провела послематчевую пресс-конфернцию, где поделилась ожиданиями от игры с Даяной:

– Линда, возможно, вы не так хотели выиграть матч, но какие эмоции у тебя после попадания в первый четвертьфинал турнира Grand Slam?

– После трёх игр сложно сказать, но я рада оказаться на этой стадии на таком турнире.

Я была физически и морально готов к матчу, поэтому, конечно, немного грустно, что он так закончился, но я надеюсь, что Элина очень скоро поправится.

– Что вы думаете о предстоящем поединке против Даяны?

– Я думаю, что она играет действительно великолепно. Она прошла квалификацию и провела здесь несколько отличных матчей. Мы никогда не играли друг с другом. Я действительно не знаю, как она играет, но думаю, что она скорее агрессивная теннисистка.

Так что, думаю, у нас не будет много розыгрышей, но мне просто нужно быть готовой ко всему, потому что я не очень знаю ее стиль. Посмотрим, что произойдет.

– Что касается встречи с Даяной, то это тот случай, когда вы какое-то время могли быть аутсайдером. Но сейчас по рейтингку вы будете фавориткой. Меняет ли это что-нибудь для вас?

– Я бы не сказала, что выиграю или смогу легко победить. Это будет тяжелый матч, и я на это рассчитываю.

На данный момент, кто бы это ни был, это будет тяжело. Поэтому я буду готовиться к этому, как и любой другой игрок. Знаете, я нахожусь в четвертьфинале турнира Grand Slam, поэтому на данный момент я ничего не воспринимаю как должное, – сказала Носкова.

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Линда Носкова Элина Свитолина Даяна Ястремская Australian Open 2024 пресс-конференция
Источник ASAP text
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