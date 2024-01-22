ФОТО. До криков! Эмоции Ястремской в победной игре с Азаренко

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) стала участницей 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024, сумев обыграть в 4-м круге мейджора в Мельбурне бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (№22 WTA) – 7:6 (8:6), 6:4.

В четвертьфинале Australian Open Даяна сыграет против Линды Носковой, которая прошла украинку Элину Свитолину на ее отказе от встречи из-за травмы спины.