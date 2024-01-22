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Australian Open
22 января 2024, 07:11 | Обновлено 22 января 2024, 07:17
2116
0

ФОТО. До криков! Эмоции Ястремской в победной игре с Азаренко

Украинка преодолела стадию 1/8 финала на Australian Open

22 января 2024, 07:11 | Обновлено 22 января 2024, 07:17
2116
0
ФОТО. До криков! Эмоции Ястремской в победной игре с Азаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) стала участницей 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии 2024, сумев обыграть в 4-м круге мейджора в Мельбурне бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко (№22 WTA) – 7:6 (8:6), 6:4.

В четвертьфинале Australian Open Даяна сыграет против Линды Носковой, которая прошла украинку Элину Свитолину на ее отказе от встречи из-за травмы спины.

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фотогалерея Даяна Ястремская Виктория Азаренко Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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