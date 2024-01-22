Чемпионат Португалии. Витория разбила Амадору, Жил Висенте взял три очка
Завершились три поединка 18-го тура чемпионата Португалии
21 января в чемпионате Португалии состоялось три матча.
«Витория Гимараеш» дома уверенно разобралась с «Эштрела Амадорой». Хозяева забили сопернику три безответных гола.
«Портимоненсе» дома уступил «Жил Висенте».
«Шавеш» и «Риу Аве» разошлись миром. Хозяева могли вырвать победу, но не сумели реализовать пенальти на 90-й минуте.
Чемпионат Португалии. 21-й тур.
Витория Гимараеш – Эштрела Амадора – 3:0
Голы: Сантос (14), Жоао Силва (79) Андре Силва (88)
Удаление: ... – Евертон (71)
Портимоненсе – Жил Висенте – 0:2
Голы: Мурило (42), Коррея (81)
Шавеш – Жил Висенте – 0:0
Незабитый пенальти: Эрнандес (90) – ...
События матча
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