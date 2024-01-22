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Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
21.01.2024 22:30 – FT 3 : 0
Эштрела Амадора
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Португалия
22 января 2024, 05:11 |
20
0

Чемпионат Португалии. Витория разбила Амадору, Жил Висенте взял три очка

Завершились три поединка 18-го тура чемпионата Португалии

22 января 2024, 05:11 |
20
0
Чемпионат Португалии. Витория разбила Амадору, Жил Висенте взял три очка
twitter.com/VitoriaSC1922

21 января в чемпионате Португалии состоялось три матча.

«Витория Гимараеш» дома уверенно разобралась с «Эштрела Амадорой». Хозяева забили сопернику три безответных гола.

«Портимоненсе» дома уступил «Жил Висенте».

«Шавеш» и «Риу Аве» разошлись миром. Хозяева могли вырвать победу, но не сумели реализовать пенальти на 90-й минуте.

Чемпионат Португалии. 21-й тур.

Витория Гимараеш – Эштрела Амадора – 3:0

Голы: Сантос (14), Жоао Силва (79) Андре Силва (88)

Удаление: ... – Евертон (71)

Портимоненсе – Жил Висенте – 0:2

Голы: Мурило (42), Коррея (81)

Шавеш – Жил Висенте – 0:0

Незабитый пенальти: Эрнандес (90) – ...

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Витория Гимараеш).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Силва (Витория Гимараеш).
71’
Hevertton Santos (Эштрела Амадора) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Нуну Сантуш (Витория Гимараеш).
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чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Портимоненсе Шавеш Риу Аве Жил Висенте Эштрела Амадора
Источник Sport.ua
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