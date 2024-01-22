Чемпионат Португалии. Витория разбила Амадору, Жил Висенте взял три очка

21 января в чемпионате Португалии состоялось три матча.

«Витория Гимараеш» дома уверенно разобралась с «Эштрела Амадорой». Хозяева забили сопернику три безответных гола.

«Портимоненсе» дома уступил «Жил Висенте».

«Шавеш» и «Риу Аве» разошлись миром. Хозяева могли вырвать победу, но не сумели реализовать пенальти на 90-й минуте.

Чемпионат Португалии. 21-й тур.

Витория Гимараеш – Эштрела Амадора – 3:0

Голы: Сантос (14), Жоао Силва (79) Андре Силва (88)

Удаление: ... – Евертон (71)

Портимоненсе – Жил Висенте – 0:2

Голы: Мурило (42), Коррея (81)

Шавеш – Жил Висенте – 0:0

Незабитый пенальти: Эрнандес (90) – ...