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Чемпионат Италии
Фрозиноне
21.01.2024 13:30 – FT 3 : 1
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 января 2024, 04:31 | Обновлено 22 января 2024, 05:09
36
0

ВИДЕО. Эмполи без Коваленко разгромил Монцу, Фрозиноне взял три очка

Команда украинца улучшила свое турнирное положение

22 января 2024, 04:31 | Обновлено 22 января 2024, 05:09
36
0
ВИДЕО. Эмполи без Коваленко разгромил Монцу, Фрозиноне взял три очка
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января состоялось несколько матчей Серии А.

Открывал игровой день матч «Фрозиноне» – «Кальяри». Хозяева добыли комфортную победу.

«Эмполи» дома принимал «Монцу». Команда Виктора Коваленко разгромила соперника. Украинец не попал в заявку на матч из-за травмы.

Чемпионат Италии. 21-й тур.

Фрозиноне – Кальяри – 3:1

Голы: Барренечеа (45+1), Маццителли (64), Жоржи (90+5) – Сулемана (26)

Эмполи – Монца – 3:0

Голы: Журковский (13, 38, 73)

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Каю Жоржи (Фрозиноне).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Фрозиноне).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Маццителли (Фрозиноне).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Сулемана (Кальяри).
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Эмполи Монца Фрозиноне Кальяри чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Серия A Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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