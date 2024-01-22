Италия22 января 2024, 04:31 | Обновлено 22 января 2024, 05:09
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ВИДЕО. Эмполи без Коваленко разгромил Монцу, Фрозиноне взял три очка
Команда украинца улучшила свое турнирное положение
22 января 2024, 04:31 | Обновлено 22 января 2024, 05:09
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21 января состоялось несколько матчей Серии А.
Открывал игровой день матч «Фрозиноне» – «Кальяри». Хозяева добыли комфортную победу.
«Эмполи» дома принимал «Монцу». Команда Виктора Коваленко разгромила соперника. Украинец не попал в заявку на матч из-за травмы.
Чемпионат Италии. 21-й тур.
Фрозиноне – Кальяри – 3:1
Голы: Барренечеа (45+1), Маццителли (64), Жоржи (90+5) – Сулемана (26)
Эмполи – Монца – 3:0
Голы: Журковский (13, 38, 73)
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Каю Жоржи (Фрозиноне).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Суле (Фрозиноне).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Маццителли (Фрозиноне).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Сулемана (Кальяри).
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