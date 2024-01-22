Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм – 2:2. Решающий гол на 103 мин. Обзор матча

В матче 21-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» дома принимал лондонский «Вест Хэм».

Гости забили первыми – отличился Корне. Усилиями Диаса «клинки» отыгрались ещё до перерыва.

Ворд-Праус с пенальти на 79-й минуте вывел команду Мойеса вновь вперед. На 93-й минуте игрок «Шеффилда» Брюстер получил красную карточку. Через несколько мгновений был удален и игрок гостей Цоуфал.

В равных составах коллектив Криса Уайлдера в последней атаке заработал право на пенальти. Макберни справился с нервами и реализовал удар с «точки».

Чемпионат Англии. 21-й тур.

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2

Голы: Диас, 44, Макберни, 90+13 (с пен) – Корне, 28, Уорд-Праус, 79 (с пен)

Удаления: Брюстер (90+3) - Цоуфал (90+7)

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