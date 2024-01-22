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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
21.01.2024 16:00 – FT 2 : 2
Вест Хэм
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Англия
22 января 2024, 03:22 | Обновлено 22 января 2024, 04:16
36
0

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм – 2:2. Решающий гол на 103 мин. Обзор матча

«Шеффилд» и «Вест Хэм» выдали эмоциональный матч

22 января 2024, 03:22 | Обновлено 22 января 2024, 04:16
36
0
Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм – 2:2. Решающий гол на 103 мин. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 21-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» дома принимал лондонский «Вест Хэм».

Гости забили первыми – отличился Корне. Усилиями Диаса «клинки» отыгрались ещё до перерыва.

Ворд-Праус с пенальти на 79-й минуте вывел команду Мойеса вновь вперед. На 93-й минуте игрок «Шеффилда» Брюстер получил красную карточку. Через несколько мгновений был удален и игрок гостей Цоуфал.

В равных составах коллектив Криса Уайлдера в последней атаке заработал право на пенальти. Макберни справился с нервами и реализовал удар с «точки».

Чемпионат Англии. 21-й тур.

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2

Голы: Диас, 44, Макберни, 90+13 (с пен) – Корне, 28, Уорд-Праус, 79 (с пен)

Удаления: Брюстер (90+3) - Цоуфал (90+7)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +13
ГОЛ ! С пенальти забил Оливер Макбарни (Шеффилд Юнайтед).
90’ +7
Владимир Цоуфал (Вест Хэм) получает красную карточку.
90’ +3
Риан Брюстер (Шеффилд Юнайтед) получает красную карточку.
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Уорд-Проуз (Вест Хэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Бреретон (Шеффилд Юнайтед).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Максвелл Корне (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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