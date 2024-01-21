Драма в матче Вест Хэма. Два удаления, гол на 103 минуте и ничья

Вест Хэм в сложном матче чемпионата Англии не обыграл аутсайдера Шеффилд Юнайтед – 2:2. В конце встречи после удалений у обеих команд лондонцы шли к победе, но уже в компенсированное время гости заработали пенальти. При этом вратарь Вест Хэма Ореоля получил повреждение и его заменил Фабиански.

Но поляк не спас команду после удара с точки от Макберни.

Лондонская команда в АПЛ не проигрывает в пяти встречах кряду (три победы и две ничьи), удерживаясь на шестой позиции. Вест Хэм на этот момент опережает МЮ и Брайтон.

Шеффилд идет на последней позиции.

Чемпионат Англии. 21-й тур

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2

Голы: Диас, 44, Макберни, 90+13 (с пен) – Корне, 28, Уорд-Праус, 79 (с пен)