Драма в матче Вест Хэма. Два удаления, гол на 103 минуте и ничья
Команда Дэвида Мойеса находится впереди МЮ и Брайтона
Вест Хэм в сложном матче чемпионата Англии не обыграл аутсайдера Шеффилд Юнайтед – 2:2. В конце встречи после удалений у обеих команд лондонцы шли к победе, но уже в компенсированное время гости заработали пенальти. При этом вратарь Вест Хэма Ореоля получил повреждение и его заменил Фабиански.
Но поляк не спас команду после удара с точки от Макберни.
Лондонская команда в АПЛ не проигрывает в пяти встречах кряду (три победы и две ничьи), удерживаясь на шестой позиции. Вест Хэм на этот момент опережает МЮ и Брайтон.
Шеффилд идет на последней позиции.
Чемпионат Англии. 21-й тур
Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм 2:2
Голы: Диас, 44, Макберни, 90+13 (с пен) – Корне, 28, Уорд-Праус, 79 (с пен)
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