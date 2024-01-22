Марино ПУШИЧ: «Команда совершенствуется»

Марино Пушич поделился мыслями о зимних сборах «Шахтера». Также наставник «горняков» высказался о трансфере бразильца Кевина.

– Мистер, прежде всего, хотим спросить о вашем украинском: как идет процесс изучения языка?

– Пытаюсь прогрессировать. Я понимаю лучше, чем могу говорить, но, полагаю, это нормально. Прилагаю усилия. Это нелегко, но я постоянно стараюсь запоминать какие-то новые слова или выражения и использовать их во время встреч.

– Команда готовится ко второй части сезона. Как проходят тренировочные сборы?

– Пока все прекрасно. Очень упорно работаем с игроками, я доволен. Первая часть всегда достаточно тяжелая, ведь приходится проводить углубленные занятия. Затем наступает усталость, что является обычным делом. Также нужно оставаться в хорошей форме, избегать травм, что очень важно, по моему мнению. Еще следует улучшать свое физическое состояние, особенно это касается игровых кондиций.

– В команде появился новичок – к нам присоединился молодой бразильский игрок. Какие впечатления и что можете сказать о Кевине как тренере?

– Во-первых, я счастлив, что Кевин с нами. Он отличный игрок, имеет хороший характер и отличные качества. Конечно, молодые футболисты всегда приветствуются, каждому тренеру приятно работать с такими. Когда футболист приходит к нам, больше всего мы стремимся увидеть в нем возможность усилиться – улучшить нашу игру, результаты. Кевин – левый вингер, очень быстрый и способный, носит хороший характер, любит работать, быстро адаптируется к стилю игры, желает учиться. Он легко находит общий язык с партнерами по команде. А еще Кевин многое улыбается, это тоже хорошо.

– Хотите задействовать его на левом фланге?

– В основном, это его привычная позиция. Именно за это место он будет конкурировать прежде всего. Есть вероятность задействовать Кевина на другом фланге, однако увидим. Сейчас следует оптимизировать состав путём увеличения качества в атаке, чтобы игроки могли конкурировать друг с другом, повышать как собственный уровень, так и командный. А если вырастет уровень команды, мы сможем быть конкурентными в разных соревнованиях. Сейчас выступаем в трех турнирах, и хотелось бы у всех пройти как можно дальше.

– Как долго вы лично наблюдали за Кевином и что привлекло ваше внимание?

– У нас было несколько просмотров с другими моими коллегами. Я посмотрел три игры с его участием – полностью, не только отрывки. Конечно, его скорость, подвижность в выходах очень важны для флангового полузащитника, чтобы доминировать лицом к лицу, быть перед воротами, иметь возможность создавать моменты. Это очень важная часть того, как мы хотим играть. Я тоже смотрю на то, с какой интенсивностью футболист способен прессинговать. Мы любим прессинговать, делать так далее и совершенствоваться в этом направлении. Еще мне интересно, как мои игроки реагируют на выход соперника из-под нашего прессинга и мне понравилась реакция Кевина в тех матчах. Это свидетельствует о его характере.

– Приезд таких игроков, как Кевин, повышает уровень украинских футболистов?

– Да, безусловно, но это касается не только нас, но каждого клуба, каждой лиги. Когда в твою команду присоединяются такие высококачественные футболисты, партнеры на поле сразу чувствуют их уровень. Тренеру это не обязательно видеть, однако игроки должны это чувствовать. И когда это происходит, они все развиваются. Поэтому всегда очень важно отбирать квалифицированных футболистов, которые делают команду лучше, совершенствуют ее, помогают другим игрокам повышать свой уровень, способствуют конкуренции, что является важным для развития. И конечно, когда команда повышает свой уровень благодаря тому, что определенный качественный футболист присоединился к составу и помогает совершенствоваться партнерам, это приводит к улучшению команды, улучшению соревнования, что, как я уже говорил ранее, является важной частью общего развития нашей лиги. Поэтому я надеюсь, что другие турниры и другие клубы в Украине также будут иметь качественных игроков, чтобы повысить уровень чемпионата и конкурировать. Это было бы очень хорошо для украинского футбола, национальной сборной и Украины.

– Вопрос о Судакове. «Шахтер» отказался от предложения по нему, и сейчас он остается с командой. Радует ли вас это?



– Конечно, каждый тренер радуется, когда может сохранить одного из своих лучших игроков, это очевидно. Я счастлив не только за себя, но и за команду, за клуб. Считаю, это хороший сигнал для Европы, что мы можем оставлять себе качественных футболистов, что мы не продаем только продать. Как я говорил игрокам, они должны всегда иметь амбиции достигать высочайшего уровня, но сначала должны усердно работать, чтобы совершенствоваться, и сделать многое другое. Если смотреть на то, как работает Судаков… Честно говоря, с самого начала, от первой секунды моего пребывания в клубе наше с ним общение было отличным. Он прогрессирует каждый день, показывает хороший пример для других игроков, тяжело работает и, думаю, в течение нескольких месяцев продемонстрирует еще больший прогресс. В общем, я также всегда радуюсь, когда хороший футболист и клуб наконец-то принимают решение перейти на самый высокий уровень. Это хорошо, нормальный процесс в футбольном бизнесе. Но сейчас я очень рад, что он остается с нами, чтобы продолжить свое развитие и принять еще лучшее решение в будущем.

– Чем нынешний «Шахтер» отличается от того, к которому вы присоединились осенью?



– За исключением одного игрока, других изменений не было, поэтому состав почти тот же, только у меня было время лучше их всех узнать – не просто отдельных исполнителей, а команду в целом, используя мою философию. Эти сборы, где мы проводим много интенсивных тренировок, во время которых футболисты еще лучше и быстрее изучают стиль игры и прочее, сверхважны. Я вижу, что команда постоянно усовершенствуется, а прогресс – это всегда часть процесса, прогресс никогда не заканчивается. Каждый день ты должен изучать что-то новое, самосовершенствоваться, и, как я всегда говорю своим футболистам, не игрок формирует команду, а команда формирует игрока. В этом состоит философия моего стиля игры.

– Каким вы видите «Шахтер» в будущем и что можете сказать об амбициях команды?



– Мы очень амбициозный клуб. Приятно и удивительно видеть, как клуб работает в такие трудные для страны времена, показывая всем, что, несмотря на обстоятельства, всегда нужно иметь любовь, энтузиазм, амбиции, стремление достичь чего-то для хорошего результата. И я счастлив, что чувствую это, когда общаюсь с людьми в клубе и за его пределами. Это очень важно. Мы только хотим, чтобы нами гордились наши болельщики, когда мы будем выступать в Европе, хотим как можно лучше представить страну в еврокубках. Я и мой тренерский штаб стремимся помочь отдельным игрокам стать еще лучше, что будет иметь пользу не только для «Шахтера», но и для украинского футбола в целом.