Долгая серия пенальти. Соперник Шахтера Марсель провел сложный матч в Кубке

Марсель в рамках борьбы за выход в 1/8 финала Кубка Франции провел выездной матч против Ренна. Команда Дженнаро Гаттузо не сумела пройти дальше, уступив в серии пенальти 8:9.

Марсель, который является соперником Шахтера в плей-офф Лиги Европы (15 и 22 февраля), в чемпионате Франции сейчас идет на 7-й позиции.

Кубок Франции, 1/16 финала

Ренн – Марсель 1:1 (9:8 по пенальти)

Голы: Террьер, 53 - Верету, 29

Марсель: Пау Лопес, Мейте, Жиго, Балерди, Клаусс, Мурильо (Гарсия, 16), Надир (Луис Энрике, 28), Онана, Верету, Витинья, Обамеянг