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Кубок Франции
Ренн
21.01.2024 22:05 – FT 1 : 1
9 : 8 Серия пенальти Серия пенальти
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 января 2024, 00:29 | Обновлено 22 января 2024, 00:34
147
0

Долгая серия пенальти. Соперник Шахтера Марсель провел сложный матч в Кубке

Команда вылетела по итогам серии пенальти

22 января 2024, 00:29 | Обновлено 22 января 2024, 00:34
147
0
Долгая серия пенальти. Соперник Шахтера Марсель провел сложный матч в Кубке
ФК Марсель

Марсель в рамках борьбы за выход в 1/8 финала Кубка Франции провел выездной матч против Ренна. Команда Дженнаро Гаттузо не сумела пройти дальше, уступив в серии пенальти 8:9.

Марсель, который является соперником Шахтера в плей-офф Лиги Европы (15 и 22 февраля), в чемпионате Франции сейчас идет на 7-й позиции.

Кубок Франции, 1/16 финала

Ренн – Марсель 1:1 (9:8 по пенальти)
Голы: Террьер, 53 - Верету, 29

Марсель: Пау Лопес, Мейте, Жиго, Балерди, Клаусс, Мурильо (Гарсия, 16), Надир (Луис Энрике, 28), Онана, Верету, Витинья, Обамеянг

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Источник Sport.ua
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