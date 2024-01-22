Долгая серия пенальти. Соперник Шахтера Марсель провел сложный матч в Кубке
Команда вылетела по итогам серии пенальти
Марсель в рамках борьбы за выход в 1/8 финала Кубка Франции провел выездной матч против Ренна. Команда Дженнаро Гаттузо не сумела пройти дальше, уступив в серии пенальти 8:9.
Марсель, который является соперником Шахтера в плей-офф Лиги Европы (15 и 22 февраля), в чемпионате Франции сейчас идет на 7-й позиции.
Кубок Франции, 1/16 финала
Ренн – Марсель 1:1 (9:8 по пенальти)
Голы: Террьер, 53 - Верету, 29
Марсель: Пау Лопес, Мейте, Жиго, Балерди, Клаусс, Мурильо (Гарсия, 16), Надир (Луис Энрике, 28), Онана, Верету, Витинья, Обамеянг
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