Кубок Франции. Марсель вылетел в дикой серии пенальти, Лилль прошел дальше
Состоялось 7 матчей Кубка Франции
21 января состоялось 7 матчей 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
Соперник донецкого «Шахтера» в Лиге Европе «Марсель» вылетел из турнира. Команда Дженнаро Гаттузо была слабее «Ренна». Основное время завершилось в ничью, а в серии пенальти успешнее были хозяева – 9:8.
«Лилль», который возглавляет экс-наставник «горняков» Паулу Фонсека, на выезде минимально одолел «Расинг» из второго дивизиона.
Также на этой стадии выбили три представителя элиты. «Клермон» проиграл «Страсбуру», а вот «Тулуза» и «Реймс» вылетели от представителей низших лиг.
Кубок Франции. 1/16 финала. 21 января.
Расинг – Лилль – 0:1
Гол: Харальдссон (33)
Клермон – Страсбур – 1:3
Голы: Зеффан (88) – Силла (32), Диарра (48), Баква (60)
Сошо – Реймс – 2:2 (5:4 пен)
Голы: Мичел (21), Дахо (45 пен) – Агбаду (6, 82)
Руан 1899 – Тулуза – 3:3 (12:11 пен)
Голы: Беззеками (16), Сансон (43 пен), Бузамуча (64) – Сьерро (16 пен), Гбоо (32), Николайсен (90+2)
Шатору – Гавр – 0:1
Голы: Нгуара (45+1)
Сен-Прист – Роморантин – 4:1
Голы: Потье (36, 70), Эссими (41), Мила (50) – Беака (90)
Ренн – Марсель – 1:1 (пен 9:8)
Голы: Терье (53) – Верету (29)
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