Кубок Франции. Марсель вылетел в дикой серии пенальти, Лилль прошел дальше

21 января состоялось 7 матчей 1/16 финала Кубка Франции по футболу.

Соперник донецкого «Шахтера» в Лиге Европе «Марсель» вылетел из турнира. Команда Дженнаро Гаттузо была слабее «Ренна». Основное время завершилось в ничью, а в серии пенальти успешнее были хозяева – 9:8.

«Лилль», который возглавляет экс-наставник «горняков» Паулу Фонсека, на выезде минимально одолел «Расинг» из второго дивизиона.

Также на этой стадии выбили три представителя элиты. «Клермон» проиграл «Страсбуру», а вот «Тулуза» и «Реймс» вылетели от представителей низших лиг.

Кубок Франции. 1/16 финала. 21 января.

Расинг – Лилль – 0:1

Гол: Харальдссон (33)

Клермон – Страсбур – 1:3

Голы: Зеффан (88) – Силла (32), Диарра (48), Баква (60)

Сошо – Реймс – 2:2 (5:4 пен)

Голы: Мичел (21), Дахо (45 пен) – Агбаду (6, 82)

Руан 1899 – Тулуза – 3:3 (12:11 пен)

Голы: Беззеками (16), Сансон (43 пен), Бузамуча (64) – Сьерро (16 пен), Гбоо (32), Николайсен (90+2)

Шатору – Гавр – 0:1

Голы: Нгуара (45+1)

Сен-Прист – Роморантин – 4:1

Голы: Потье (36, 70), Эссими (41), Мила (50) – Беака (90)

Ренн – Марсель – 1:1 (пен 9:8)

Голы: Терье (53) – Верету (29)