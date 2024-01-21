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Испания
21 января 2024, 23:07 |
2338
1

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после первого хет-трика в Ла Лиге

Украинец отгрузил три гола «Севильи»

21 января 2024, 23:07 |
2338
1
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после первого хет-трика в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 21 января, проходит матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и «Севилья». Игра проходит в Жироне на «Эстадио Мунисипале де Монтиливи».

После первого тайма «Жирона» побеждает со счетом 3:1. Главным героем первого тайма стал украинский форвард Артем Довбик, сумевший оформить хет-трик.

Для Довбика этот хет-трик стал первым в Ла Лиге. Украинский голеадор теперь также разделяет первое место в списке лучших бомбардиров Примеры со звездой «Реала» Джудом Беллингемом, у обоих по 14 голов.

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после первого хет-трика в Ла Лиге

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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Ла Лига фото эмоции
Источник Sport.ua
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Микола Захарченко
Це вже рівень майстра ! 🔥🇺🇦👏
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