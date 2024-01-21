Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб на него не рассчитывает. Где продолжит карьеру форвард Кривбасса?
Украина. Премьер лига
21 января 2024, 21:47 | Обновлено 21 января 2024, 21:58
299
0

Вернидуб на него не рассчитывает. Где продолжит карьеру форвард Кривбасса?

Алексей Хобленко может перейти в черкасский ЛНЗ на полноценной основе

21 января 2024, 21:47 | Обновлено 21 января 2024, 21:58
299
0
Вернидуб на него не рассчитывает. Где продолжит карьеру форвард Кривбасса?
ФК ЛНЗ. Алексей Хобленко

Опытный форвард «Кривбасса» Алексей Хобленко, который провел осеннюю часть на правах аренды в черкасском ЛНЗ, не фигурирует в делегациях этих клубов на межсезонных сборах в Испании и Турции.

Контракт Хобленко с «Кривбассом» заканчивается летом 2024 года. Главный тренер команды Юрий Вернидуб на него не рассчитывает. Криворожцам нецелесообразно отдавать Хобленко в ЛНЗ в новую аренду на полгода, поскольку летом 2024 года он получит статус свободного агента.

Сейчас между клубами продолжаются переговоры, сообщает ТаТоТаке. В случае, если они ничем не закончатся или ЛНЗ не найдет другую опцию на позицию основного форварда, Хобленко будет вынужден и дальше тренироваться вместе с «Кривбассом» U-19 или по индивидуальной программе.

По теме:
Где пропал багаж? Четыре клуба УПЛ остались в Турции без чемоданов
Верес вернул молодого футболиста в первую команду и отправился на сборы
Английский легионер покинул львовский Рух перед сборами в Словении
Кривбасс Кривой Рог Алексей Хобленко Юрий Вернидуб ТаТоТаке трансферы УПЛ трансферы аренда игрока ЛНЗ Черкассы
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Теннис | 21 января 2024, 09:19 7
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open

Уроженка москвы – о встрече с украинкой

Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Теннис | 21 января 2024, 03:30 15
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Мария Тимофеева. Прогноз и анонс на матч Australian Open

21 января украинка проведет поединок 1/8 финала австралийского мейджора

Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Футбол | 21.01.2024, 16:04
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Футбол | 21.01.2024, 10:50
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Анчелотти высказался о вратарях Реала. Продолжит ротацию?
Футбол | 21.01.2024, 20:52
Анчелотти высказался о вратарях Реала. Продолжит ротацию?
Анчелотти высказался о вратарях Реала. Продолжит ротацию?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Виктория Голубич. Прогноз и анонс на матч Australian Open
20.01.2024, 10:16 8
Теннис
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
«Какое отказываюсь? Идите на…». Хацкевич послал российского журналиста
20.01.2024, 11:47 12
Футбол
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
21.01.2024, 06:20 85
Теннис
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
20.01.2024, 11:58 99
Футбол
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
Фиаско фаворита. Самая дорогая сборная сенсационно проиграла в Кубке Азии
19.01.2024, 17:23 10
Футбол
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
20.01.2024, 08:56 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем