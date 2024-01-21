Вернидуб на него не рассчитывает. Где продолжит карьеру форвард Кривбасса?
Алексей Хобленко может перейти в черкасский ЛНЗ на полноценной основе
Опытный форвард «Кривбасса» Алексей Хобленко, который провел осеннюю часть на правах аренды в черкасском ЛНЗ, не фигурирует в делегациях этих клубов на межсезонных сборах в Испании и Турции.
Контракт Хобленко с «Кривбассом» заканчивается летом 2024 года. Главный тренер команды Юрий Вернидуб на него не рассчитывает. Криворожцам нецелесообразно отдавать Хобленко в ЛНЗ в новую аренду на полгода, поскольку летом 2024 года он получит статус свободного агента.
Сейчас между клубами продолжаются переговоры, сообщает ТаТоТаке. В случае, если они ничем не закончатся или ЛНЗ не найдет другую опцию на позицию основного форварда, Хобленко будет вынужден и дальше тренироваться вместе с «Кривбассом» U-19 или по индивидуальной программе.
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