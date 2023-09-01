ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Хобленко перешел в ЛНЗ
Нападающий «Кривбасса» присоединится к черкасскому клубу на правах аренды
Центральный нападающий криворожского «Кривбасса» Алексей Хобленко официально присоединился к черкасскому ЛНЗ на правах аренды.
29-летний форвард будет защищать цвета черкасского клуба до середины декабря 2023 года. О финансовой стороне соглашения ничего не известно. Портал Transfermarkt оценивает Алексея Хобленко в 300 тысяч евро.
За всю профессиональную карьеру на счету Алексея 94 игры в Украинской Премьер-лиге. В них он отличился 16 голами и 5 ассистами.
ЛНЗ с тремя очками в 5 поединках занимает 15-е место в чемпионате Украины.
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