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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 18:05 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:06
139
0

ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Хобленко перешел в ЛНЗ

Нападающий «Кривбасса» присоединится к черкасскому клубу на правах аренды

01 сентября 2023, 18:05 | Обновлено 01 сентября 2023, 18:06
139
0
ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Хобленко перешел в ЛНЗ
ФК Кривбасс. Алексей Хобленко

Центральный нападающий криворожского «Кривбасса» Алексей Хобленко официально присоединился к черкасскому ЛНЗ на правах аренды.

29-летний форвард будет защищать цвета черкасского клуба до середины декабря 2023 года. О финансовой стороне соглашения ничего не известно. Портал Transfermarkt оценивает Алексея Хобленко в 300 тысяч евро.

За всю профессиональную карьеру на счету Алексея 94 игры в Украинской Премьер-лиге. В них он отличился 16 голами и 5 ассистами.

ЛНЗ с тремя очками в 5 поединках занимает 15-е место в чемпионате Украины.

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Алексей Хобленко ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК ЛНЗ
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