ОФИЦИАЛЬНО. Алексей Хобленко перешел в ЛНЗ

Центральный нападающий криворожского «Кривбасса» Алексей Хобленко официально присоединился к черкасскому ЛНЗ на правах аренды.

29-летний форвард будет защищать цвета черкасского клуба до середины декабря 2023 года. О финансовой стороне соглашения ничего не известно. Портал Transfermarkt оценивает Алексея Хобленко в 300 тысяч евро.

За всю профессиональную карьеру на счету Алексея 94 игры в Украинской Премьер-лиге. В них он отличился 16 голами и 5 ассистами.

ЛНЗ с тремя очками в 5 поединках занимает 15-е место в чемпионате Украины.