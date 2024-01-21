Верес вернул молодого футболиста в первую команду и отправился на сборы

Команда УПЛ «Верес» Ровно отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

В составе ровенской делегации присутствует 18-летний форвард Дмитрий Годя, сообщает ТаТоТаке.

Ранее, после скандала с несостоявшимся переходом в «Карпаты» Годя был снова переведен в юношескую команду клуба.

Похоже, на решение руководства «Вереса» повлияло мнение нового главного тренера Олега Шандрука, уже работавшего с молодым игроком в команде U-19.