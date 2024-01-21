Украина. Премьер лига21 января 2024, 21:07 | Обновлено 21 января 2024, 21:35
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Верес вернул молодого футболиста в первую команду и отправился на сборы
Форвард Дмитрий Годя возвращается в основную команду из Ровно
21 января 2024, 21:07 | Обновлено 21 января 2024, 21:35
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Команда УПЛ «Верес» Ровно отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию.
В составе ровенской делегации присутствует 18-летний форвард Дмитрий Годя, сообщает ТаТоТаке.
Ранее, после скандала с несостоявшимся переходом в «Карпаты» Годя был снова переведен в юношескую команду клуба.
Похоже, на решение руководства «Вереса» повлияло мнение нового главного тренера Олега Шандрука, уже работавшего с молодым игроком в команде U-19.
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