Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес вернул молодого футболиста в первую команду и отправился на сборы
Украина. Премьер лига
21 января 2024, 21:07 | Обновлено 21 января 2024, 21:35
272
0

Верес вернул молодого футболиста в первую команду и отправился на сборы

Форвард Дмитрий Годя возвращается в основную команду из Ровно

21 января 2024, 21:07 | Обновлено 21 января 2024, 21:35
272
0
Верес вернул молодого футболиста в первую команду и отправился на сборы
ФК Верес Ровно. Дмитрий Годя

Команда УПЛ «Верес» Ровно отправилась на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

В составе ровенской делегации присутствует 18-летний форвард Дмитрий Годя, сообщает ТаТоТаке.

Ранее, после скандала с несостоявшимся переходом в «Карпаты» Годя был снова переведен в юношескую команду клуба.

Похоже, на решение руководства «Вереса» повлияло мнение нового главного тренера Олега Шандрука, уже работавшего с молодым игроком в команде U-19.

По теме:
Вернидуб на него не рассчитывает. Где продолжит карьеру форвард Кривбасса?
Где пропал багаж? Четыре клуба УПЛ остались в Турции без чемоданов
Английский легионер покинул львовский Рух перед сборами в Словении
Дмитрий Годя Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Верес Ровно U-19 Олег Шандрук ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Футбол | 21 января 2024, 00:50 1
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала
Назван коэффициент на титул Жироны в Кубке Испании после вылета Реала

Команда Артема Довбика и Виктора Цыганкова является третьим фаворитом на трофей

Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Теннис | 21 января 2024, 09:19 7
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open

Уроженка москвы – о встрече с украинкой

Шанс для украинцев. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Футбол | 21.01.2024, 21:01
Шанс для украинцев. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Шанс для украинцев. Цыганков и Довбик – в основе Жироны на матч Ла Лиги
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Теннис | 21.01.2024, 06:20
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/4 финала Australian Open 2024
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Футбол | 21.01.2024, 16:04
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Матч Шахтера с Лудогорцем отменен. Названа причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
СМИ назвали клуб, который предлагал Шахтеру 40 млн евро за Судакова
20.01.2024, 11:58 99
Футбол
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
Свентек прокомментировала сенсационное поражение на Australian Open 2024
20.01.2024, 19:55 11
Теннис
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
Клопп предложил умирающему тренеру на день возглавить Ливерпуль
20.01.2024, 13:54 3
Футбол
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают
19.01.2024, 19:15 346
Футбол
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»
19.01.2024, 18:24 3
Теннис
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 31
Теннис
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем