Агенты помешали переходу полузащитника Вереса в Карпаты

Как стало известно Sport.ua, переход 18-летнего полузащитника «Вереса» Дмитрия Годи в «Карпаты» сорвался.

По информации нашего источника, во Львов на переговоры приехала из Ровно целая делегация во главе с исполняющим обязанности спортивного директора ФК «Верес» Юрием Габовдой.

Сначала все шло гладко, но когда в дело вмешались агенты Дмитрия Годи, которые захотели и себе немалый процент, то «Карпаты» решили выйти из переговорного процесса.

Дмитрий Годя является игроком молодежного состава «Вереса» и за главную команду сыграл всего шесть минут, когда вышел на замену в календарном поединке с «Зарей».