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Украина. Премьер лига
16 ноября 2023, 12:08 | Обновлено 16 ноября 2023, 12:15
349
0

Агенты помешали переходу полузащитника Вереса в Карпаты

Львовяне вышли из переговорного процесса по Дмитрию Годе

16 ноября 2023, 12:08 | Обновлено 16 ноября 2023, 12:15
349
0
Агенты помешали переходу полузащитника Вереса в Карпаты
НК Верес. Дмитрий Годя

Как стало известно Sport.ua, переход 18-летнего полузащитника «Вереса» Дмитрия Годи в «Карпаты» сорвался.

По информации нашего источника, во Львов на переговоры приехала из Ровно целая делегация во главе с исполняющим обязанности спортивного директора ФК «Верес» Юрием Габовдой.

Сначала все шло гладко, но когда в дело вмешались агенты Дмитрия Годи, которые захотели и себе немалый процент, то «Карпаты» решили выйти из переговорного процесса.

Дмитрий Годя является игроком молодежного состава «Вереса» и за главную команду сыграл всего шесть минут, когда вышел на замену в календарном поединке с «Зарей».

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Карпаты Львов Верес Ровно инсайд Дмитрий Годя трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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