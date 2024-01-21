Минай укрепляет тренерский штаб и просматривает потенциальных новичков

Как стало известно Sport.ua, во время первого этапа подготовки к весенней части сезона аутсайдер УПЛ «Минай» просмотрел уже около 30 потенциальных новобранцев.

Близки подписанию контрактов вратарь Владислав Кучерук из «Зари» и атакующий полузащитник Иван Станкович, ранее выступавший за перволиговый «Хуст».

Уже точно можно сказать, что на правах аренды будут защищать цвета «горожан» опорный полузащитник Владислав Семотюк и принадлежащий «Кривбассу» нападающий Денис Устименко.

Помощниками главного тренера Желько Любеновича стали его земляк Никола Игнатиевич, который в свое время выступал за «Зарю», и Дмитрий Бабенко, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Свой следующий контрольный матч «Минай» проведет с «Рухом-2», выступающим во Второй лиге.