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Australian Open
21 января 2024, 18:35 | Обновлено 21 января 2024, 18:36
321
0

Киченок/Остапенко – У Фансень/Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга парного разряда Australian Open

21 января 2024, 18:35 | Обновлено 21 января 2024, 18:36
321
0
Киченок/Остапенко – У Фансень/Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

22 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против китайского дуэта У Фансень / Чжу Линь. Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча Кравчик / Сибахара – Схюрс / Стефани. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в 1/4 финала сразятся против титулованной французской пары Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

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У Фансень Чжу Линь Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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