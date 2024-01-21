Киченок/Остапенко – У Фансень/Чжу Линь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против китайского дуэта У Фансень / Чжу Линь. Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча Кравчик / Сибахара – Схюрс / Стефани. Ориентировочное время начала матча – 05:30 по Киеву.

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Победительницы встречи в 1/4 финала сразятся против титулованной французской пары Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

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