Котляр стартовала с победы в парном разряде юниорского Australian Open

Украинская теннисистка Елизавета Котляр пробилась во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В первом раунде украинка и Моника Станкевич из Польши обыграли болгарский дуэт Росица Денчева / Елизара Янева.

Australian Open. Юниоры. Первый круг парного разряда

Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Росица Денчева / Елизара Янева – 1:6, 6:0, 10-5

Ранее Котляр выбыла из одиночного разряда, пожав после матча руку теннисистке без флага. В ситуацию пришлось вмешаться отцу спортсменки, который принес извинения за этот поступок.