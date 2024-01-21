Котляр стартовала с победы в парном разряде юниорского Australian Open
Елизавета и Моника Станкевич из Польши обыграли соперниц из Болгарии
Украинская теннисистка Елизавета Котляр пробилась во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В первом раунде украинка и Моника Станкевич из Польши обыграли болгарский дуэт Росица Денчева / Елизара Янева.
Australian Open. Юниоры. Первый круг парного разряда
Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Росица Денчева / Елизара Янева – 1:6, 6:0, 10-5
Ранее Котляр выбыла из одиночного разряда, пожав после матча руку теннисистке без флага. В ситуацию пришлось вмешаться отцу спортсменки, который принес извинения за этот поступок.
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