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  4. Котляр стартовала с победы в парном разряде юниорского Australian Open
Australian Open
21 января 2024, 18:07 |
119
0

Котляр стартовала с победы в парном разряде юниорского Australian Open

Елизавета и Моника Станкевич из Польши обыграли соперниц из Болгарии

21 января 2024, 18:07 |
119
0
Котляр стартовала с победы в парном разряде юниорского Australian Open
screenshot. Елизавета Котляр / Моника Станкевич

Украинская теннисистка Елизавета Котляр пробилась во второй круг юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В первом раунде украинка и Моника Станкевич из Польши обыграли болгарский дуэт Росица Денчева / Елизара Янева.

Australian Open. Юниоры. Первый круг парного разряда
Елизавета Котляр / Моника Станкевич – Росица Денчева / Елизара Янева – 1:6, 6:0, 10-5

Ранее Котляр выбыла из одиночного разряда, пожав после матча руку теннисистке без флага. В ситуацию пришлось вмешаться отцу спортсменки, который принес извинения за этот поступок.

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Елизавета Котляр Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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